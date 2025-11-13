Delhi NCR

महिपालपुर में धमाके की आवाज, डीटीसी बस का टायर फटा; लाल किले ब्लास्ट के संदिग्ध गिरफ्तार

Ajay Yadav13 November 2025 - 12:13 PM
2 minutes read
Delhi News :
महिपालपुर में धमाके की आवाज़, डीटीसी बस का टायर फटा; लाल किले ब्लास्ट के संदिग्ध गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें:

  • महिपालपुर में सुबह 9:18 बजे धमाके की आवाज
  • फायर ब्रिगेड और पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची
  • जांच में पाया गया डीटीसी बस का टायर फटा
  • इलाके में हाई अलर्ट और निगरानी बढ़ाई गई
  • लाल किले धमाके में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर्स

Delhi News : दिल्ली के महिपालपुर में रैडिसन होटल के पास गुरुवार (13 नवंबर) की सुबह 9:18 बजे एक धामाका सुनाई दिया. फायर डिपार्टमेंट को उसी समय कॉल की गई. पुलिस ने बताया कि धमाके की आवाज एक DTC बस के टायर फटने की वजह से आई. मौके से कोई संदिग्ध नहीं मिला है. फिलहाल तीन फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद हैं.

वर्तमान में, दिल्ली पुलिस ने इलाके का निरक्षण किया और पुष्टि की कि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनी और तुरंत पुलिस को सूचित किया. मौके पर पुलिस और जांच एजेंसियां पहुंच गई हैं. इस दौरान फायर ब्रिगेड समेत सभी टीमें यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि धमाका किस वजह से हुआ. जानकारी के अनुसार, लाल किले के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है, और आने-जाने वाले वाहनों पर भी सख्त नजर रखी जा रही है.

डीटीसी बस का टायर फटने से हुई तेज आवाज

डीसीपी साउथ वेस्ट ने बताया कि महिपालपुर के रैडिसन होटल के पास विस्फोट की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. कॉल करने वाले ने बताया कि वह गुरूग्राम जा रहा था तभी तेज आवाज सुनाई दी. जांच में कोई संदिग्ध नहीं मिला. स्थानीय पूछताछ में एक गार्ड ने कहा कि धौला कुआं जा रही एक डीटीसी बस का पिछला टायर फटने से यह आवाज हुई. स्थिति सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है.

संदिग्ध आतंकी डॉक्टर्स गिरफ्तार

बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके के बाद शहर में दहशत फैल गई. इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हुई और कई घायल लोग लोकनायक अस्पताल में भर्ती हैं. जांच में पता चला कि इस धमाके का संबंध फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से है, जिसमें कई संदिग्ध आतंकी डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और कई हथियार बरामद हुए.

