Punjab News : नाभा ब्लॉक के गांव मैहस में स्थित शमशेर भारत गैस एजैंसी पर अचानक हुए धमाके ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. एजेंसी के गोदाम से लगे कमरे में रखे सिलेंडरों में अचानक आग लग गई, जिससे तेज धमाका हुआ और कमरे की पूरी छत नीचे गिर गई. विस्फोट की गति इतनी तेज थी कि सिलेंडर फटकर टुकड़ों में बदल गए और इनके हिस्से दूर-दूर तक फैल गए. धमाका सुनते ही आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंच गए और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

धमाके में चार मजदूर घायल

सूत्रों के मुताबिक धमाके के दौरान कमरे की छत गिरने से वहां मजदूरी कर रहे चार लोग मलबे के नीचे दब गए और गंभीर रूप से झुलस गए. राहत की बात यह रही कि पास वाले बड़े गोदाम में दर्जनों सिलेंडर रखे थे, लेकिन आग वहां तक नहीं पहुंची, वरना घटना और भयावह हो सकती थी. फायर ब्रिगेड टीम समय पर पहुंची और आग पर काबू पाया. घायलों में दो की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उन्हें पटियाला रेफर किया गया है, जबकि बाकी दो का इलाज नाभा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है. स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बताया कि धमाका बहुत तेज था और विस्फोट हुए सिलैंडर के टुकड़े काफी दूर तक गिरे. उनका कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू न पाया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था.

सिलेंडर में अचानक लगी आग से अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कमरे में रखे एक सिलेंडर में अचानक आग लग गई, लेकिन यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया. उनमें से कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घायल व्यक्तियों के परिजनों ने कहा कि उन्हें हादसे की जानकारी फोन पर मिली, जिसके बाद वे तुरंत अस्पताल पहुंचे. उनके परिवार के सदस्य गंभीर रूप से जल चुके हैं और उन्हें पटियाला रेफर किया जा रहा है.

