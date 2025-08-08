फटाफट पढ़ें

Voting Staff Payment : बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है. आयोग ने 8 अगस्त (शुक्रवार) को जानकारी दी कि मतदान ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों- जैसे चुनाव अधिकारी, मतगणना कर्मी और पीठासीन अधिकारी के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है. इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पीठासीन अधिकारियों के मानदेय में हुई है. पहले उन्हें प्रतिदिन 350 रुपए मिलते थे, अब यह राशि बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है.

निर्वाचन आयोग ने घोषणा करते हुए बताया, पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों, मतगणना कार्मिकों, माइक्रो ऑब्जर्वरों और अन्य अधिकारियों के पारिश्रमिक को बढ़ा दिया है. उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, सीएपीएफ कार्मिकों और सेक्टर अधिकारियों के मानदेय को भी बढ़ाया गया है. इसके साथ ही मतदान या मतगणना ड्यूटी के लिए भोजन और जलपान की दरों में भी वृद्धि की गई है.

चुनाव आयोग ने बताया कि पहले पीठासीन अधिकारियों को रोजाना 350 रुपए मिलते थे, जिसे 150 रुपए बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है. पोलिंग ऑफिसर की बात करें तो उसे हर दिन 250 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 400 रुपए मिलेंगे. पोलिंग ऑफिसर के मानदेय भी 150 रुपए की बढ़ोतरी की है. काउटिंग असिस्टेंट को पहले 250 रुपए मिलते थे. जिसे बढ़ाकर अब उसे 450 रुपए कर दिया गया है. वहीं चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को एकमुश्त 1000 रुपए मिलेंगे, जबकि पहले उन्हें रोजाना 200 रुपए दिए जाते थे.

