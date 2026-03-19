स्वास्थ्य

एक कटोरी पपीता रोज खाने से चौंकाने वाले फायदे, जानिए कौन-कौन सी बीमारियां होंगी दूर

Ajay Yadav19 March 2026 - 12:09 PM
1 minute read
Papaya Benefits :
एक कटोरी पपीता रोज खाने से चौंकाने वाले फायदे, जानिए कौन-कौन सी बीमारियां होंगी दूर

Papaya Benefits : रोजाना पपीता खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है. हेल्थ एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि अपनी डाइट में रोज एक कटोरी पपीता शामिल करें. पपीता में विटामिन C, विटामिन A, फोलेट, पोटैशियम, पैपेन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. आइए जानते हैं की पपीते खाने के फायदे.

पपीता कब्ज, पेट भारी होने और अपच जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है. यह पाचन सुधारने के साथ-साथ इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी फायदेमंद है. बता दें कि पपीता लंबे समय तक भूख कम करता है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है. इसके अलावा यह आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायक है. डायबिटीज के मरीजों को भी रोजाना पपीता खाने की सलाह दी जाती है.

हृदय के लिए फायदेमंद

पपीता ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है. यह हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों से बचाव में मदद करता है. दिल के मरीजों को अपनी डाइट में पपीता जरूर शामिल करना चाहिए. सही मात्रा और सही तरीके से पपीता खाने से यह आपके स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित होता है.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान पर तेल संकट गहराया, सिर्फ 11 दिन का स्टॉक बचा, रूस ने दिया बड़ा ऑफर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 March 2026 - 12:09 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of धूरी में 21.65 करोड़ के अस्पताल और माता-शिशु केंद्र से संगरूर का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत : सीएम भगवंत मान

धूरी में 21.65 करोड़ के अस्पताल और माता-शिशु केंद्र से संगरूर का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत : सीएम भगवंत मान

18 March 2026 - 10:24 AM
Photo of Nail Extensions : नेल एक्सटेंशन कराना सेहत के लिए खतरनाक, अपनाएं ये तरीके

Nail Extensions : नेल एक्सटेंशन कराना सेहत के लिए खतरनाक, अपनाएं ये तरीके

12 March 2026 - 5:29 PM
Photo of सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती

सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती

6 January 2026 - 1:33 PM
Photo of पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज, नए चिकित्सा केंद्र और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ

पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज, नए चिकित्सा केंद्र और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ

29 December 2025 - 1:38 PM
Photo of सर्दियों में ताकत और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू- जानें आसान रेसिपी

सर्दियों में ताकत और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू- जानें आसान रेसिपी

28 December 2025 - 1:27 PM
Photo of अगर आप खाते हैं जंकफूड तो हो जाए सावधान, इन बीमारियों को देते हैं न्योता

अगर आप खाते हैं जंकफूड तो हो जाए सावधान, इन बीमारियों को देते हैं न्योता

26 December 2025 - 8:01 PM
Photo of Health Update : अब मिलेगी जोड़ों के दर्द से राहत, अपनाएं ये रामबाण इलाज, जानिए क्या है रेसिपी

Health Update : अब मिलेगी जोड़ों के दर्द से राहत, अपनाएं ये रामबाण इलाज, जानिए क्या है रेसिपी

18 December 2025 - 2:17 PM
Photo of मां का दुध बच्चों के लिए लाइलाज बीमारी का कारण…शोध में चौंकाने वाला खुलासा

मां का दुध बच्चों के लिए लाइलाज बीमारी का कारण…शोध में चौंकाने वाला खुलासा

24 November 2025 - 6:10 PM
Photo of अगर आपके अंदर भी है हार्ट अटैक का डर, तो बचाव के लिए अपनाए ये 8 नियम

अगर आपके अंदर भी है हार्ट अटैक का डर, तो बचाव के लिए अपनाए ये 8 नियम

14 November 2025 - 7:13 PM
Photo of स्वस्थ जीवन पाना चाहते हैं तो रोज़ाना अपनाएँ ये आसान आदतें

स्वस्थ जीवन पाना चाहते हैं तो रोज़ाना अपनाएँ ये आसान आदतें

8 November 2025 - 8:03 PM
Back to top button