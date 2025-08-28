फटाफट पढ़ें

अरुणाचल प्रदेश में सुबह भूकंप के झटके महसूस

भूकंप की तीव्रता 3.6 मैग्निट्यूड मापी गई

झटके 10 किलोमीटर की गहराई पर आए

किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं

इससे पहले असम और जम्मू-कश्मीर में भी झटके

Earthquake in Arunachal Pradesh : अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था. किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. इससे पहले असम और जम्मू-कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप सुबह 8.05 बजे आया और इसका केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था.

किसी भी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं

एक सोशल मीडिया पोस्ट में एनसीएस ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 3.6 मैग्निट्यूड मापी गई है. अब तक भूकंप से किसी भी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के मुताबिक, इससे पहले 23 अगस्त को असम के कार्बी आंगलोंग में 2.7 तीव्रता का भूकंप आया था. जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी. वहीं 21 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था. यह भूकंप दोपहर 1:39 बजे आया था, जिसकी गहराई पांच किलोमीटर थी.

