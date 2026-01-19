Delhi NCRHaryana

Earthquake : दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा में लगे भूकंप के झटके, इतनी रही तीव्रता

Shanti Kumari19 January 2026 - 6:10 PM
2 minutes read
Earthquake
Earthquake : दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा में लगे भूकंप के झटके, इतनी रही तीव्रता

Earthquake : सोमवार को सोनीपत और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह झटके सुबह 8 बजकर 44 मिनट पर लगें। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 से 4.0 पर मापी गई।

घरों से बाहर निकले लोग

सोनीपत में भूकंप के झटकें लगते ही घरों की दीवारें, खिड़कियां और पंखे हिलने लगे, जिससे लोग दहशत में आ गए और घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आएं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि दिल्ली में भी भूकंप के झकटे महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से महज 5 किलोमीटर नीचे था। दिल्‍ली भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है और उच्‍च जोखिम वाले सिस्‍मिक जोन 4 में आता है।

दिल्‍ली-एनसीआर में हालात सामान्‍य

बता दें कि दिल्‍ली भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है और उच्‍च जोखिम वाले सिस्‍मिक जोन 4 में आता है। हालांकि भूकंप के झटके हल्के थे, ऐसे में किसी के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप के बाद दिल्‍ली-एनसीआर में हालात सामान्‍य हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, 2.8 तीव्रता के भूकंप से किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं होती है।

क्यों लगते हैं भूकंप के झटके

भूकंप तब आता है जब धरती के नीचे मौजूद बड़ी-बड़ी चट्टानी प्लेटें हिलती हैं। ये प्लेटें कभी आपस में टकराती हैं, कभी खिसकती हैं और कभी एक-दूसरे से दूर चली जाती हैं। इस वजह से धरती के अंदर दबाव बनता है। जब यह दबाव अचानक बाहर निकलता है, तो ऊर्जा निकलती है और जमीन हिलने लगती है। इसी हलचल को हम भूकंप कहते हैं। यह पूरी प्रक्रिया धरती के अंदर मौजूद दरारों, जिन्हें भ्रंश कहा जाता है, पर होती है।

पहले इन जगह पर लगें झटकें

इससे पहले शुक्रवार और शनिवार की रात के बीच गुजरात के कच्छ जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई थी। भूकंप आने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया था। मिली जानकारी के अनुसार, भूकंप रात 1 बजकर 22 मिनट पर आया था। इसका केंद्र कच्छ जिले के खावड़ा से करीब 55 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व में स्थित था।कच्छ जिला भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील माना जाता है।

ये भी पढ़ें- Unnao Rape Case : कुलदीप सेंगर को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सजा निलंबित करने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari19 January 2026 - 6:10 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of काशी के मणिकर्णिका घाट पर मंदिर टूटे, सवाल उठाने पर संजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज

काशी के मणिकर्णिका घाट पर मंदिर टूटे, सवाल उठाने पर संजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज

18 January 2026 - 7:09 PM
Photo of दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और जहरीली हवा से बढ़ी मुश्किलें

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और जहरीली हवा से बढ़ी मुश्किलें

18 January 2026 - 7:44 AM
Photo of पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता होगा साफ- सीएम भगवंत मान

पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता होगा साफ- सीएम भगवंत मान

17 January 2026 - 8:08 PM
Photo of भाजपा का एजेंडा चलाने के लिए स्पीकर ने फॉरेंसिक रिपोर्ट छुपाकर राजनैतिक बयानबाज़ी की- अनुराग ढांडा

भाजपा का एजेंडा चलाने के लिए स्पीकर ने फॉरेंसिक रिपोर्ट छुपाकर राजनैतिक बयानबाज़ी की- अनुराग ढांडा

17 January 2026 - 6:30 PM
Photo of Roadways ड्राइवरों के लिए Seat Belt लगाना आवश्यक, नहीं तो लगेगा जुर्माना

Roadways ड्राइवरों के लिए Seat Belt लगाना आवश्यक, नहीं तो लगेगा जुर्माना

17 January 2026 - 1:44 PM
Photo of दिल्ली-NCR में घना कोहरा और प्रदूषण का प्रकोप, नोएडा में कोहरे की चेतावनी जारी

दिल्ली-NCR में घना कोहरा और प्रदूषण का प्रकोप, नोएडा में कोहरे की चेतावनी जारी

17 January 2026 - 8:10 AM
Photo of Delhi Politics : क्या वोट के बदले मकान टूटेंगे, सौरभ भारद्वाज ने खोला दिल्ली की राजनीति का राज

Delhi Politics : क्या वोट के बदले मकान टूटेंगे, सौरभ भारद्वाज ने खोला दिल्ली की राजनीति का राज

16 January 2026 - 4:51 PM
Photo of उत्तर भारत में ठंड का कहर, दिल्ली समेत 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

उत्तर भारत में ठंड का कहर, दिल्ली समेत 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

16 January 2026 - 7:37 AM
Photo of School Holidays : स्कूली बच्चों की बल्ले-बल्ले, फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, डिटेल में पढ़ें

School Holidays : स्कूली बच्चों की बल्ले-बल्ले, फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, डिटेल में पढ़ें

15 January 2026 - 6:26 PM
Photo of पति की निर्मम हत्या करने वाली हत्यारिन को कोर्ट ने सुनाई सजा, अब जेल में करेगी पापों का प्रायश्चित

पति की निर्मम हत्या करने वाली हत्यारिन को कोर्ट ने सुनाई सजा, अब जेल में करेगी पापों का प्रायश्चित

15 January 2026 - 4:49 PM
Back to top button