Earthquake : सोमवार को सोनीपत और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह झटके सुबह 8 बजकर 44 मिनट पर लगें। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 से 4.0 पर मापी गई।

घरों से बाहर निकले लोग

सोनीपत में भूकंप के झटकें लगते ही घरों की दीवारें, खिड़कियां और पंखे हिलने लगे, जिससे लोग दहशत में आ गए और घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आएं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि दिल्ली में भी भूकंप के झकटे महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से महज 5 किलोमीटर नीचे था। दिल्‍ली भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है और उच्‍च जोखिम वाले सिस्‍मिक जोन 4 में आता है।

दिल्‍ली-एनसीआर में हालात सामान्‍य

बता दें कि दिल्‍ली भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है और उच्‍च जोखिम वाले सिस्‍मिक जोन 4 में आता है। हालांकि भूकंप के झटके हल्के थे, ऐसे में किसी के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप के बाद दिल्‍ली-एनसीआर में हालात सामान्‍य हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, 2.8 तीव्रता के भूकंप से किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं होती है।

क्यों लगते हैं भूकंप के झटके

भूकंप तब आता है जब धरती के नीचे मौजूद बड़ी-बड़ी चट्टानी प्लेटें हिलती हैं। ये प्लेटें कभी आपस में टकराती हैं, कभी खिसकती हैं और कभी एक-दूसरे से दूर चली जाती हैं। इस वजह से धरती के अंदर दबाव बनता है। जब यह दबाव अचानक बाहर निकलता है, तो ऊर्जा निकलती है और जमीन हिलने लगती है। इसी हलचल को हम भूकंप कहते हैं। यह पूरी प्रक्रिया धरती के अंदर मौजूद दरारों, जिन्हें भ्रंश कहा जाता है, पर होती है।

पहले इन जगह पर लगें झटकें

इससे पहले शुक्रवार और शनिवार की रात के बीच गुजरात के कच्छ जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई थी। भूकंप आने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया था। मिली जानकारी के अनुसार, भूकंप रात 1 बजकर 22 मिनट पर आया था। इसका केंद्र कच्छ जिले के खावड़ा से करीब 55 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व में स्थित था।कच्छ जिला भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील माना जाता है।

ये भी पढ़ें- Unnao Rape Case : कुलदीप सेंगर को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सजा निलंबित करने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप