फटाफट पढ़ें

ट्रंप ने दवाओं पर 100% टैरिफ का ऐलान किया

1 अक्टूबर 2025 से नया टैरिफ होगा लागू

अमेरिका में प्लांट न होने पर लगेगा टैक्स

हैवी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा

भारत-अमेरिका में टैरिफ पर बातचीत शुरू

Donald Trump Tariff On Pharma : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला लिया है. ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, यानी अब दवाओं पर पूरी कीमत का टैक्स लगेगा. यह जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करके दी. ट्रंप ने शुक्रवार (26 सितंबर) को कहा कि हम फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट का शुल्क बढ़ा रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ पोस्ट के जरिए कहा, ”हम 1 अक्तूबर 2025 से सभी ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे, जब तक कि कंपनी अमेरिका में अपना मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट नहीं बना लेती. यदि किसी कंपनी ने पहले ही प्लांट बनाना शुरू कर दिया है, तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद.”

ट्रंप ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ”हमारे भारी ट्रक निर्माताओं को विदेशी प्रतिस्पर्धा की अनुचित होड़ से बचाने के लिए, मैं 1 अक्टूबर 2025 से विदेश में बने सभी हैवी ट्रकों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने जा रहा हूँ. इससे हमारे बड़े ट्रक निर्माण कंपनियों, जैसे पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर और अन्य को बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा मिलेगी. हमें अपने ट्रक चालकों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाए रखना है.”

बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच बीते कई दिनों से टैरिफ को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बातचीत की शुरूआत हो चुकी है. विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अमेरिका दौरे के बाद ट्रेड डील को लेकर बातचीत की संभावनाएं मजबूत हुई हैं.

