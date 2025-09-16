विदेश

न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ ट्रंप का कानूनी एक्शन, संस्था और पत्रकारों पर लगाया मानहानि का केस

Anup Tiwari16 September 2025 - 8:06 PM
Donald Trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)

Donald Trump : पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मीडिया पर निशाना साधते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स और इसके चार पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है. ट्रंप ने फ्लोरिडा की एक अदालत में दाखिल की गई याचिका में आरोप लगाया है कि अखबार ने उनके खिलाफ झूठी और भ्रामक रिपोर्टें प्रकाशित की थीं. उन्होंने दावा किया कि यह रिपोर्टें 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले छापी गई थीं और इसका मकसद उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना था.

गलत जानकारी देने का आरोप

ट्रंप के मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जानबूझकर तथ्य छिपाए और उनके बारे में गलत जानकारी पेश की. कोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, ये लेख और किताबें इस इरादे से लिखी गई थीं कि जनता के बीच ट्रंप की साख को कमजोर किया जा सके. ट्रंप ने इसे अखबार की सोची-समझी रणनीति बताया और कहा कि संस्थान ने निष्पक्ष पत्रकारिता के मानकों की अनदेखी की.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस मुकदमे की जानकारी साझा करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स अब एक राजनीतिक एजेंडा चला रहा है और कट्टरपंथी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन कर रहा है. हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

पहले भी मीडिया संस्थानों पर कर चुके हैं केस

यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है. जुलाई 2025 में उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल और इसके मालिक रूपर्ट मर्डोक के खिलाफ भी दस अरब डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उस वक्त अखबार ने ट्रंप और अमीर व्यापारी जेफ्री एपस्टीन के संबंधों को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. ट्रंप का लंबे समय से यह कहना रहा है कि मीडिया जानबूझकर उनके खिलाफ झूठी खबरें चलाता है और उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है.

