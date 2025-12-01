Diljit Dosanjh की ‘बॉर्डर-2’ का-फर्स्ट-लुक जारी, इस दिन होगी रिलीज़

Border-2 First Look : पंजाबी सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ की विवादों में घिरी फिल्म बॉर्डर-2 की रिलीज डेट सामने आ गई है। 23 जनवरी 2026 को फिल्म रिलीज हो सकती है। बता दें की दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया है।

फिल्म में दिलजीत का किरदार

दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में एयरफोर्स के पायलट की वर्दी में नजर आएंगे और युद्ध के दौरान खून से लथपथ हालत में जेट उड़ाते दिखेगें। इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर इससे पहले सनी देओल व वरूण धवन ने भी रिलीज किया है।

दिलजीत के कारण विवादों में आई फिल्म

बॉर्डर-2 विवादों का केंद्र इसलिए बनी थी, क्योंकि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने दिलजीत दोसांझ की कास्टिंग पर सवाल उठाया था FWICE को कहना था कि दिलजीत ने हाल ही में एक पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ प्रोजेक्ट किया था।

संस्था का तर्क था कि पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन के चलते भारतीय कलाकारों को उनके साथ किसी भी तरह के सहयोग से बचना चाहिए। क्योंकि बॉर्डर-2 एक देशभक्ति फिल्म है, इसलिए संगठन ने इसे “राष्ट्रीय भावना के खिलाफ” माना था।

FWICE की दिलजीत को मंजूरी

मेकर्स की अपील के कारण (FWICE) संस्था ने फिल्म को रिलीज़ होने की मंजूरी दे दी है। जिसके बाद दिलजीत ने फिल्म का फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी कर दिया है, दिलजीत दोसांझ के फैंस ने इसे काफी पंसद किया है। इसे एक अच्छी फिल्म होने का दावा किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें- School Holidays : कल सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी, CM ने कर दिया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप