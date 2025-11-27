Delhi NCR

GRAP-3 हटते ही दिल्ली की हवा दोबारा बिगड़ी, AQI 400 के करीब पहुंचा

Ajay Yadav27 November 2025 - 7:49 AM
2 minutes read
Delhi AQI :
दिल्ली में ठंड संग लौटाया दमघोंटू धुंध, कई इलाकों में AQI गंभीर स्तर पर पहुंचा

फटाफट पढ़ें:

  • दिल्ली में AQI 350–400, हवा बेहद खराब
  • वजीरपुर-बवाना में AQI 400 के पार
  • GRAP-3 हटने के बाद भी प्रदूषण बरकरार
  • कई इलाकों में हवा ‘बेहद खराब’ श्रेणी में
  • धुंध बढ़ी, मास्क पहनने की सलाह दी गई

Delhi AQI : राजधानी दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ रही है, लेकिन जहरीली हवा से लोगों को अब भी राहत नहीं मिल रही है. बुधवार को प्रदूषण स्तर में हल्का सुधार देखा गया था, मगर गुरुवार तड़के एक बार फिर हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई. राजधानी के अधिकांश इलाकों में AQI 350 से 400 के बीच बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर और बवाना में यह स्तर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया. बढ़ती ठंड के साथ कोहरा भी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है.

राजधानी में पिछले एक महीने से हवा में लगातार प्रदूषण बना हुआ हैं. हालांकि बीते दो-तीन दिनों में इसमें कुछ सुधार जरूर दर्ज किया गया, इसी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने गुरुवार शाम GRAP स्टेज-3 की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया. इसके बावजूद राजधानी की हवा अभी भी ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बनी हुई हैं.

दिल्ली में प्रदूषण स्तर फिर बढ़ा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली में प्रदूषण स्तर एक बार फिर बढ़ गया है. राजधानी के वजीरपुर और बवाना इलाके सबसे अधिक प्रभावित रहे, जहां हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में दर्ज की गई. सुबह 6 बजे वजीरपुर में AQI 404 और बवाना में 403 रिकॉर्ड किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी के स्तर पर है.

इसके अलावा दिल्ली के अन्य इलाकों की स्थिति भी बेहतर नहीं है. विवेक विहार में आज AQI 395, जहांगीरपुरी में 392, आनंद विहार और नरेला में 386, बुराड़ी और चांदनी चौक में 368, जबकि सोनिया विहार में 355 और आरकेपुरम में 354 दर्ज किया गया. ये सभी स्तर ‘बेहद खराब’ श्रेणी की हवा को दर्शाते हैं.

प्रदूषित हवा में सांस लेना खतरनाक

दिल्ली में सुबह से ही आसमान पर धुंध और कोहरे की मोटी परत छाई हुई है. बढ़ते प्रदूषण के कारण खासकर सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है. ऐसे माहौल में बाहर की हवा में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदेह माना जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट का सलाह है कि लोग जितना संभव हो घर के अंदर रहें और केवल जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें. बाहर जाते समय अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क अवश्य पहनें.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 November 2025 - 7:49 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी, प्राइवेट कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी, प्राइवेट कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम

26 November 2025 - 3:14 PM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा : आदिल की व्हाट्सएप चैट से फंडिंग का सुराग मिला, पैसों की मांग को आतंकी तैयारी से जोड़ा

दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा : आदिल की व्हाट्सएप चैट से फंडिंग का सुराग मिला, पैसों की मांग को आतंकी तैयारी से जोड़ा

26 November 2025 - 2:57 PM
Photo of कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, डायरी में प्यार और भरोसा

कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, डायरी में प्यार और भरोसा

26 November 2025 - 2:00 PM
Photo of Delhi Blast : आदिल, मुजम्मिल और मौलवी ने खोले आतंकी उमर के राज, बड़े धमाके की थी प्लानिंग

Delhi Blast : आदिल, मुजम्मिल और मौलवी ने खोले आतंकी उमर के राज, बड़े धमाके की थी प्लानिंग

26 November 2025 - 1:16 PM
Photo of NIA ने उमर के सहयोगी शोयब को किया गिरफ्तार, साजिश का पता लगाने की कार्रवाई जारी

NIA ने उमर के सहयोगी शोयब को किया गिरफ्तार, साजिश का पता लगाने की कार्रवाई जारी

26 November 2025 - 12:16 PM
Photo of उत्तर भारत में ठंड तेज, चक्रवाती तूफान का अलर्ट, दिल्ली में हवा बढ़ी, यूपी-एमपी में मौसम शुष्क

उत्तर भारत में ठंड तेज, चक्रवाती तूफान का अलर्ट, दिल्ली में हवा बढ़ी, यूपी-एमपी में मौसम शुष्क

26 November 2025 - 7:53 AM
Photo of दिल्ली में प्रदूषण के बहाने प्रदर्शन, नक्सली हिड़मा के पोस्टर लहराए, 22 गिरफ्तार

दिल्ली में प्रदूषण के बहाने प्रदर्शन, नक्सली हिड़मा के पोस्टर लहराए, 22 गिरफ्तार

24 November 2025 - 4:30 PM
Photo of कल दिल्ली में पब्लिक हॉलिडे का ऐलान, आदेश जारी

कल दिल्ली में पब्लिक हॉलिडे का ऐलान, आदेश जारी

24 November 2025 - 1:01 PM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट पर ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा-मदरसा नहीं बना सकते, पर अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे जालिम

दिल्ली ब्लास्ट पर ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा-मदरसा नहीं बना सकते, पर अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे जालिम

24 November 2025 - 10:23 AM
Photo of 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर तेज होने के आसार

6 राज्यों में बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर तेज होने के आसार

24 November 2025 - 7:50 AM
Back to top button