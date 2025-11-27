फटाफट पढ़ें:

दिल्ली में AQI 350–400, हवा बेहद खराब

वजीरपुर-बवाना में AQI 400 के पार

GRAP-3 हटने के बाद भी प्रदूषण बरकरार

कई इलाकों में हवा ‘बेहद खराब’ श्रेणी में

धुंध बढ़ी, मास्क पहनने की सलाह दी गई

Delhi AQI : राजधानी दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ रही है, लेकिन जहरीली हवा से लोगों को अब भी राहत नहीं मिल रही है. बुधवार को प्रदूषण स्तर में हल्का सुधार देखा गया था, मगर गुरुवार तड़के एक बार फिर हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई. राजधानी के अधिकांश इलाकों में AQI 350 से 400 के बीच बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर और बवाना में यह स्तर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया. बढ़ती ठंड के साथ कोहरा भी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है.

राजधानी में पिछले एक महीने से हवा में लगातार प्रदूषण बना हुआ हैं. हालांकि बीते दो-तीन दिनों में इसमें कुछ सुधार जरूर दर्ज किया गया, इसी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने गुरुवार शाम GRAP स्टेज-3 की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया. इसके बावजूद राजधानी की हवा अभी भी ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बनी हुई हैं.

दिल्ली में प्रदूषण स्तर फिर बढ़ा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली में प्रदूषण स्तर एक बार फिर बढ़ गया है. राजधानी के वजीरपुर और बवाना इलाके सबसे अधिक प्रभावित रहे, जहां हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में दर्ज की गई. सुबह 6 बजे वजीरपुर में AQI 404 और बवाना में 403 रिकॉर्ड किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी के स्तर पर है.

इसके अलावा दिल्ली के अन्य इलाकों की स्थिति भी बेहतर नहीं है. विवेक विहार में आज AQI 395, जहांगीरपुरी में 392, आनंद विहार और नरेला में 386, बुराड़ी और चांदनी चौक में 368, जबकि सोनिया विहार में 355 और आरकेपुरम में 354 दर्ज किया गया. ये सभी स्तर ‘बेहद खराब’ श्रेणी की हवा को दर्शाते हैं.

प्रदूषित हवा में सांस लेना खतरनाक

दिल्ली में सुबह से ही आसमान पर धुंध और कोहरे की मोटी परत छाई हुई है. बढ़ते प्रदूषण के कारण खासकर सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है. ऐसे माहौल में बाहर की हवा में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदेह माना जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट का सलाह है कि लोग जितना संभव हो घर के अंदर रहें और केवल जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें. बाहर जाते समय अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क अवश्य पहनें.

