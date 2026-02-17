Delhi NCRबड़ी ख़बर

दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महीने के लिए सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध, जानें क्यों?

Shanti Kumari17 February 2026 - 6:16 PM
1 minute read
Delhi University News

Delhi University News : दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने 17 फरवरी 2026 से एक महीने के लिए परिसर में सार्वजनिक मीटिंग, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और अन्य प्रोटेस्ट गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार द्वारा जारी किया गया है।

आदेश का मकसद और कारण

प्रॉक्टर कार्यालय ने बताया कि यह कदम हाल के अनुभवों और सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उठाया गया है। अनियंत्रित सार्वजनिक कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन ट्रैफिक बाधित करने, आम लोगों की सुरक्षा पर खतरा पैदा करने और जनशांति भंग करने का कारण बन सकते हैं।

नियमों का उल्लंघन रोकने के उपाय

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों, फैकल्टी और स्टाफ को किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पहले कई मौकों पर आयोजक भीड़ नियंत्रण में असफल रहे, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई।

कानून-व्यवस्था और सरकारी निर्देश

आदेश में 26 दिसंबर 2025 को जारी पुलिस निर्देश का हवाला दिया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय और भारत सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कही गई थी, जो शांति व्यवस्था या यातायात संचालन में बाधा बन सकती हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें – सुकमा में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari17 February 2026 - 6:16 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सोमवार देर रात तक बच्चों का एडमिट कार्ड लेकर शिक्षा मंत्री के घर क्यों बैठे थे APJ स्कूल के प्रिंसिपल- सौरभ भारद्वाज

सोमवार देर रात तक बच्चों का एडमिट कार्ड लेकर शिक्षा मंत्री के घर क्यों बैठे थे APJ स्कूल के प्रिंसिपल- सौरभ भारद्वाज

17 February 2026 - 5:34 PM
Photo of ACB की देशव्यापी रेड से मचा हड़कंप, जल जीवन मिशन घोटाला मामले की जांच में नए खुलासे संभव

ACB की देशव्यापी रेड से मचा हड़कंप, जल जीवन मिशन घोटाला मामले की जांच में नए खुलासे संभव

17 February 2026 - 2:33 PM
Photo of भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम बदला, पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ेगा

भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम बदला, पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ेगा

17 February 2026 - 8:31 AM
Photo of इलेक्शन कमिशन ने 7 अधिकारियों को किया सस्पेंड, SIR में लापरवाही के आरोप

इलेक्शन कमिशन ने 7 अधिकारियों को किया सस्पेंड, SIR में लापरवाही के आरोप

16 February 2026 - 6:43 PM
Photo of अबू सलेम की रिहाई याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, हाईकोर्ट से पहले ही झटका

अबू सलेम की रिहाई याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, हाईकोर्ट से पहले ही झटका

16 February 2026 - 4:08 PM
Photo of गुजरात में 30 से अधिक स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्क्वाड टीमें एक्टिव

गुजरात में 30 से अधिक स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्क्वाड टीमें एक्टिव

16 February 2026 - 1:33 PM
Photo of दिल्ली में AI Summit, आज ये रास्ते रहेंगे बंद, PM मोदी करेंगे AI समिट का उद्घाटन

दिल्ली में AI Summit, आज ये रास्ते रहेंगे बंद, PM मोदी करेंगे AI समिट का उद्घाटन

16 February 2026 - 11:24 AM
Photo of दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, 18 फरवरी को बारिश, तापमान में आएगी गिरावट

दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, 18 फरवरी को बारिश, तापमान में आएगी गिरावट

16 February 2026 - 9:15 AM
Photo of जनकपुरी क्राइम सीन से लेकर नकली यमुना तक, सौरभ भारद्वाज ने उठाए गंभीर सवाल

जनकपुरी क्राइम सीन से लेकर नकली यमुना तक, सौरभ भारद्वाज ने उठाए गंभीर सवाल

14 February 2026 - 7:08 PM
Photo of नोएडा वासियों को PM Modi का तोहफा, एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को दी मंजूरी

नोएडा वासियों को PM Modi का तोहफा, एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को दी मंजूरी

14 February 2026 - 4:02 PM
Back to top button