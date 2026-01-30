Delhi NCRबड़ी ख़बर

ना पेट में पल रहे बच्चे का मोह, ना कानून का डर, भाई को कॉल कर कहा- मैं तेरी बहन को मार रहा हूं…

Shanti Kumari30 January 2026 - 3:43 PM
New Delhi Murder

New Delhi Murder : देश की राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी पत्नी – जो कि दिल्ली पुलिस की SWAT टीम में तैनात कमांडो थी, को बेहरमी से मौत के घाट उतार दिया। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने पत्नी की भाई को कॉल लगाकर कहा, मैं तेरी बहन को मार रहा हूं, कॉल रिकॉर्डिंग पर रख, पुलिस के काम आएगी।

हत्या से पहले का फोन कॉल बना अहम सबूत

काजल के भाई, निखिल ने बताया कि 22 जनवरी की रात अंकुर ने उनसे फोन पर बात की और खुद इस घटना का प्रमाण छोड़ गया। निखिल के अनुसार, अंकुर ने कहा, इस कॉल को रिकॉर्ड कर लो, पुलिस को सबूत मिलेगा। मैं तेरी बहन को मार रहा हूं, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी।”
कुछ मिनट बाद दूसरी कॉल आई, जिसमें काजल की चीखें सुनाई दीं और अंकुर ने कहा, वो मर गई है, अस्पताल आ जाओ।”

जानलेवा हमला डंबल और दरवाजे से

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 22 जनवरी की रात 10 बजे घरेलू विवाद के दौरान अंकुर ने काजल पर जानलेवा हमला किया। उसने पहले काजल का सिर दरवाजे के फ्रेम पर पटका और फिर डंबल से हमला किया। फॉरेंसिक टीम ने घर से खून के निशान बरामद किए, जो हमले की पुष्टि करते हैं।

अस्पताल में पांच दिन तक जंग

हमले के बाद काजल को मोहन गार्डन के तारक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। पांच दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद काजल 27 जनवरी को इस दुनिया से चली गईं।

दहेज उत्पीड़न का आरोप

काजल के माता-पिता का आरोप है कि हत्या लंबे समय से चल रहे दहेज उत्पीड़न का नतीजा है। काजल की मां ने बताया कि यह लव मैरिज थी और शादी में परिवार ने 20 लाख रुपये खर्च किए, बुलेट बाइक और लाखों के गहने दिए। इसके बावजूद अंकुर लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करता रहा। काजल ने अपनी कमाई से उसका कार खरीदा था, लेकिन वह उससे पांच लाख रुपये पहले ही ले चुका था।

पुलिस कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने अंकुर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

