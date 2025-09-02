फटाफट पढ़ें

Delhi Weather Today : दिल्ली-एनसीआर में सोमवार से लगातार रुक-रुककर बारिश हो रही है. ऐसे में अगर आप बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो मौसम विभाग की ताजा जानकारी जरूर देख लें ऐसा न करने पर आपको आने- जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

नई दिल्ली में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, नई दिल्ली में आज भी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है. ऐसे में घर से निकलने से पहले बारिश से बचने का इंतजाम जरूर कर लें.

दिल्ली के लोहा पुल के पास कल से लगातार हो रही बारिश के बाद यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. शाहदरा के जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण दो सितंबर को शाम चार बजे से लोहा पुल पर यातायात और आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी.

नोएडा में भी आज बारिश होने की संभावना

वहीं नोएडा में भी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. स्थानीय वर्तमान मौसम विभाग के अनुसार, नोएडा में भी आज बारिश होने की संभावना है. इस दौरान नोएडा में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है. आज रात में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ेंगे.

गाजियाबाद में भी आज बारिश होने की संभावना है. अनुमान है कि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. हालांकि, यहां बारिश रुक-रुककर होने की संभावना है.

