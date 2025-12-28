Delhi Pollution : दिल्ली NCR में लोग जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। रविवार को स्मॉग की मोटी चादर से राजधानी में विजिबिलिटी बेहद कम रही। आने जाने वाले वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ने के आसार अधिक हो जाते हैं।
आज सुबह ठंड के साथ हल्का कोहरा भी देखने को मिला। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 390 दर्ज किया गया वहीं शहर के कई हिस्सों में 400 के पार दर्ज किया गया। जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
दिल्ली सरकार ने उठाए सख्त कदम
दिल्ली की हवा में बढ़ते जहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू होने वाले ग्रैप-4 (GRAP-4) के तहत दो महत्वपूर्ण पाबंदियों को अब स्थायी (Permanent) कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब हवा में सुधार होने के बावजूद भी ये दो नियम लागू रहेंगे ताकि भविष्य में प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सके। बता दें कि लोगों को ठंड का भी पूरा अहसास हो रहा है। शनिवार सुबह की तरह रविवार को भी ठंड से लोगों के हाथ ठिठुरते रहे।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, रविवार की सुबह भी दिल्ली का औसत एक्यूआई खराब स्तर पर ही रहा। वहीं, रविवार सुबह सात बजे तक अलग-अलग इलाकों की बात की जाए, तो रोहिणी की स्थिती सबसे खराब रही जहां का AQI 502 दर्ज किया गया जो बेहद चिंता का विषय है, जबकि चांदनी चौक की स्थिती भी खराब बेदह खराब रही जहां AQI 500 रहा।
