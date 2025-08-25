फटाफट पढ़ें

Delhi Metro Fare Increase : दिल्ली मेट्रो में सफर अब महंगा हो गया है. डीएमआरसी ने आठ साल बाद किराए में बढ़ोतरी की है, जो 25 अगस्त यानी आज से लागू हो गई है. सभी रूटों पर किराया 1 से 4 रुपये तक बढ़ाया गया है, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक बार फिर लंबे समय के बाद अपने किराए में बढ़ोतरी की है. ये आज यानी 25 अगस्त से लागू हो गई है. सभी लाइनों पर 1 रुपये से 4 रुपये तक और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 1 रुपये से 5 रुपये तक की वृद्धि की गई है.

डीएमआरसी के अनुसार, अब दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 11 रुपये और अधिकतम 64 रुपये होगा. यह बदलाव करीब 8 साल बाद किया गया है, जिसका असर लाखों यात्रियों के जेब पर पड़ेगा. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किराया अधिकतम 5 रुपये तक बढ़ाया गया है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि मेट्रो सेवाओं का किराया 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से बदलाव किया गया है. यह बढ़ोतरी बेहद मामूली है, और यात्रा की दूरी के अनुसार केवल ₹1 से ₹4 तक होगी (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए यह बढोतरी ₹5 तक होगी. नए किराया स्लैब आज से प्रभावी हो गए हैं.

The passenger fares of the Delhi Metro services have been revised with effect from today, that is, 25th August 2025 (Monday) onwards. The increase is minimal, ranging from ₹ 1 to ₹ 4 only depending on the distance of travel (upto ₹5 for the Airport Express Line). The new fare… pic.twitter.com/gOgOGmebxz — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 25, 2025

डीएमआरसी ने बताया कि किराए में यह बढ़ोतरी संचालन लागत और सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए की गई है. बढ़ती महंगाई और रखरखाव के खर्च को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था.

