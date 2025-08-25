फटाफट पढ़ें
- आठ साल बाद दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा
- नया किराया 25 अगस्त से लागू हुआ है
- सभी रूटों पर ₹1 से ₹4 तक की बढ़ोतरी हुई
- एयरपोर्ट लाइन पर ₹5 तक किराया बढ़ा है
- डीएमआरसी ने बढ़ोतरी को जरूरी बताया है
Delhi Metro Fare Increase : दिल्ली मेट्रो में सफर अब महंगा हो गया है. डीएमआरसी ने आठ साल बाद किराए में बढ़ोतरी की है, जो 25 अगस्त यानी आज से लागू हो गई है. सभी रूटों पर किराया 1 से 4 रुपये तक बढ़ाया गया है, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.
दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक बार फिर लंबे समय के बाद अपने किराए में बढ़ोतरी की है. ये आज यानी 25 अगस्त से लागू हो गई है. सभी लाइनों पर 1 रुपये से 4 रुपये तक और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 1 रुपये से 5 रुपये तक की वृद्धि की गई है.
डीएमआरसी के अनुसार, अब दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 11 रुपये और अधिकतम 64 रुपये होगा. यह बदलाव करीब 8 साल बाद किया गया है, जिसका असर लाखों यात्रियों के जेब पर पड़ेगा. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किराया अधिकतम 5 रुपये तक बढ़ाया गया है.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि मेट्रो सेवाओं का किराया 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से बदलाव किया गया है. यह बढ़ोतरी बेहद मामूली है, और यात्रा की दूरी के अनुसार केवल ₹1 से ₹4 तक होगी (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए यह बढोतरी ₹5 तक होगी. नए किराया स्लैब आज से प्रभावी हो गए हैं.
डीएमआरसी ने बताया कि किराए में यह बढ़ोतरी संचालन लागत और सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए की गई है. बढ़ती महंगाई और रखरखाव के खर्च को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था.
