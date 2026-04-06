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दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में चूक, गेट तोड़कर परिसर में घुसी कार

Shanti Kumari6 April 2026 - 4:42 PM
1 minute read
New Delhi

New Delhi : दिल्ली विधानसभा परिसर में सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ गए, जब उत्तर प्रदेश नंबर की एक सफेद कार गेट नंबर-2 तोड़ते हुए परिसर में घुस गई। गेट से अंदर उतरने के बाद कार में मौजूद नकाबपोश व्यक्ति ने एक गुलदस्ता विधानसभा परिसर में रखा और फिर वापस बाहर चला गया। घटना वीआईपी गेट पर हुई, जहाँ आमतौर पर प्रमुख अधिकारियों और सांसदों का आवागमन होता है।

अधिकारियों ने जताई चिंता

सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि कार चालक विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय के पास पोर्च तक गया और वहां गुलदस्ता रखकर लौट आया। घटना दोपहर लगभग दो बजे हुई। अधिकारियों का कहना है कि इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जा रहा है।

पिछले धमकी भरे संदेशों के बाद सुरक्षा पर सवाल

हाल ही में बजट सत्र के दौरान विधानसभा को बम धमकी भरे संदेश मिले थे, जिसके बाद यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अधिकारी इसे एक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं और सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की संभावना जताई जा रही है।

पुलिस ने शुरू की जांच

मौके पर पुलिस पहुंच गई और जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है। घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र की सघन तलाशी ली गई। अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि इस घटना में कोई गंभीर खतरा तो नहीं था और कौन जिम्मेदार था।

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Shanti Kumari6 April 2026 - 4:42 PM
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