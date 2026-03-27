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दरभंगा में महिलाओं के साथ बड़ी ठगी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी करोड़ों रुपये लेकर हुई फरार

Shanti Kumari27 March 2026 - 1:07 PM
1 minute read
Micro Finance Company

Bihar News : बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। यहां अस्मिता माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने महिलाओं को दो लाख रुपये का लोन दिलाने का भरोसा दिलाकर हर महिला से पांच-पांच हजार रुपये वसूल किए। आठ दिनों के अंदर कंपनी ने 500 से अधिक महिलाओं से करीब दो करोड़ रुपये ले लिए और अचानक फरार हो गई।

दफ्तर बंद, कर्मचारी गायब

पीड़ित महिलाओं के अनुसार, कंपनी के कार्यालय में ताला लटका हुआ था और कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। यह देखकर महिलाओं में आक्रोश फैल गया। कंपनी ने इलाके में आकर्षक योजनाओं का प्रचार किया और 26 मार्च को पैसे खाते में आने का वादा किया। लेकिन तय तारीख पर महिलाओं को कोई भुगतान नहीं मिला।

प्रभावित महिलाएं

इस ठगी का शिकार जिले के विभिन्न प्रखंडों की महिलाएं हुई हैं। इसमें गौड़ाबौराम की गुड़िया देवी, बहेड़ी थाना क्षेत्र की पूनम देवी और रामदेव देवी, कुशेश्वरस्थान की मीना देवी और अलीनगर की रधिया देवी समेत सैकड़ों महिलाएं शामिल हैं। कंपनी के कर्मचारी गांव-गांव जाकर पैसे वसूलते रहे और 25 मार्च की रात तक सक्रिय रहने के बाद अचानक गायब हो गए।

पुलिस जांच की तैयारी

बिरौल थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि सभी पीड़ित महिलाओं को थाने में आवेदन देने के लिए कहा गया है। आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कंपनी के सभी कर्मचारी दफ्तर बंद करके फरार हैं और उनके मोबाइल भी बंद हैं।

कानूनी कार्रवाई की उम्मीद

पुलिस ने कहा कि जैसे ही आवेदन मिलेंगे, मामले में त्वरित जांच और कार्रवाई की जाएगी। इससे प्रभावित महिलाओं को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी और इस तरह की ठगी को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी।

ये भी पढ़ें – रांची में रामनवमी शोभायात्रा की तैयारियों की समीक्षा, डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर जोर दिया

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Shanti Kumari27 March 2026 - 1:07 PM
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