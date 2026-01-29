Delhi NCRक्राइम

दंपति ने जहर खाकर की आत्महत्या, तीन बच्चों को भी दिया जहर, अब कौन होगा मासूमों का पालनहार?

Shanti Kumari29 January 2026 - 5:34 PM
1 minute read
Greater Noida News

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। यहां एक दंपति के बीच आपसी कलह इतना ज्यादा बढ़ गया कि वे जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दिए। इतना ही नहीं दंपति ने अपने तीन बच्चों को भी जहर दे दिया, लेकिन फिलहाल तीनों बच्चे सलामत हैं और उनका इलाज चल रहा है। वहीं दंपति की मौत हो चुकी है।  

यह मामला ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र की है। जहां बुधवार रात आपसी कलह के कारण दंपति ने जहरीला पदार्थ खा लिया और बच्चों को भी खिला दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने दंपति को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीनों बच्चों का इलाज जारी है। डॉक्टरों ने फिलहाल तीनों को खतरे से बाहर बताया है। उधर, पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है।

मृतकों व बच्चों की पहचान

बता दें कि दंपती की पहचान श्रवण पुत्र अमरनाथ पाल और नीलम निवासी ग्राम असरवाल कला थाना एयरपोर्ट, जिला प्रयागराज के रूप में हुई है। ये वर्तमान में ग्राम सादुल्लापुर, थाना ईकोटेक तृतीय में रहते थे। वहीं, तीनों बच्चों वैष्णवी (10 वर्ष), वैभव (8 वर्ष) और लाडो (4 वर्ष) का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

यह भी पढ़ें – अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और माघ मेला प्रशासन विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, याचिकाकर्ता की क्या है मांग? जानें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari29 January 2026 - 5:34 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of शशि थरूर ने राहुल और खरगे से मुलाकात के बाद जताई संतुष्टि, पार्टी में सभी मुद्दे सुलझाने का किया आश्वासन

शशि थरूर ने राहुल और खरगे से मुलाकात के बाद जताई संतुष्टि, पार्टी में सभी मुद्दे सुलझाने का किया आश्वासन

29 January 2026 - 3:32 PM
Photo of CBSE Board Exam : फरवरी से होंगे CBSE 10th 12th के एग्जाम, डेट आई सामने, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

CBSE Board Exam : फरवरी से होंगे CBSE 10th 12th के एग्जाम, डेट आई सामने, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

29 January 2026 - 2:52 PM
Photo of SC ने UGC नियमों पर लगाई रोक, कांग्रेस-सपा ने सरकार पर उठाए गंभीर सवाल

SC ने UGC नियमों पर लगाई रोक, कांग्रेस-सपा ने सरकार पर उठाए गंभीर सवाल

29 January 2026 - 2:37 PM
Photo of दो कश्मीरियों की देहरादून में पिटाई, रॉड से हाथ तोड़ा, पहलगाम का बदला बताकर किया वार

दो कश्मीरियों की देहरादून में पिटाई, रॉड से हाथ तोड़ा, पहलगाम का बदला बताकर किया वार

29 January 2026 - 1:19 PM
Photo of पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमृतसर में 43 किलो हेरोइन जब्त, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमृतसर में 43 किलो हेरोइन जब्त, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार

29 January 2026 - 12:25 PM
Photo of Delhi Metro : दिल्ली की पिंक, ब्लू और रेड लाइन का नया कनेक्शन, जानें कैसे बदलेगा सफर

Delhi Metro : दिल्ली की पिंक, ब्लू और रेड लाइन का नया कनेक्शन, जानें कैसे बदलेगा सफर

29 January 2026 - 11:36 AM
Photo of दिल्ली को ‘कैंसर कैपिटल’ बना रही BJP, सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप

दिल्ली को ‘कैंसर कैपिटल’ बना रही BJP, सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप

27 January 2026 - 7:22 PM
Photo of राजस्थान में UGC पर बड़ा हंगामा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन

राजस्थान में UGC पर बड़ा हंगामा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन

27 January 2026 - 4:07 PM
Photo of गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता गिरफ्तार, 50 लाख की रंगदारी का मामला

गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता गिरफ्तार, 50 लाख की रंगदारी का मामला

27 January 2026 - 11:25 AM
Photo of मौसम का बदला मिजाज, दिल्ली-एनसीआर में बारिश के साथ बढ़ी ठंड, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

मौसम का बदला मिजाज, दिल्ली-एनसीआर में बारिश के साथ बढ़ी ठंड, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

27 January 2026 - 10:40 AM
Back to top button