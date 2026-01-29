Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। यहां एक दंपति के बीच आपसी कलह इतना ज्यादा बढ़ गया कि वे जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दिए। इतना ही नहीं दंपति ने अपने तीन बच्चों को भी जहर दे दिया, लेकिन फिलहाल तीनों बच्चे सलामत हैं और उनका इलाज चल रहा है। वहीं दंपति की मौत हो चुकी है।

यह मामला ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र की है। जहां बुधवार रात आपसी कलह के कारण दंपति ने जहरीला पदार्थ खा लिया और बच्चों को भी खिला दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने दंपति को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीनों बच्चों का इलाज जारी है। डॉक्टरों ने फिलहाल तीनों को खतरे से बाहर बताया है। उधर, पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है।

मृतकों व बच्चों की पहचान

बता दें कि दंपती की पहचान श्रवण पुत्र अमरनाथ पाल और नीलम निवासी ग्राम असरवाल कला थाना एयरपोर्ट, जिला प्रयागराज के रूप में हुई है। ये वर्तमान में ग्राम सादुल्लापुर, थाना ईकोटेक तृतीय में रहते थे। वहीं, तीनों बच्चों वैष्णवी (10 वर्ष), वैभव (8 वर्ष) और लाडो (4 वर्ष) का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

