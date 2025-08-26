Bihar

राहुल गांधी ने बना दिया पक्का घर, माउंटेन मैन के बेटे ने जताया आभार

Ajay Yadav26 August 2025 - 9:37 AM
1 minute read
Bhagirath Manjhi :
फटाफट पढ़ें

  • गांधी ने मांझी परिवार को घर दिया
  • भागीरथ मांझी ने जताया आभार
  • बिना कहे बनवाया पक्का मकान
  • एक महीने में तैयार हुआ नया घर
  • घर में बिजली-पानी की सुविधा भी है

Bhagirath Manjhi : भागीरथ मांझी ने बताया कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी उनके घर आए थे और वहां का हाल देखा था. इसके बाद राहुल गांधी के प्रतिनिधि लखनऊ से घर बनाने का सामान लेकर आए और मकान बनाया.

बिहार के गया जिले के रहने वाले ‘माउंटेन मैन’ दशरथ मांझी के बेटे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति अभार जताया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने बिना कहे एक पक्का मकान बनवाकर दिया है, वो भी एक महीने में. हाल ही में उन्हें घर की चाबी भी सौंप दी गई है, जिसे लेकर वो काफी खुश हैं.

भागीरथ मांझी ने जताया आभार

‘माउंटेन मैन’ दशरथ मांझी के बेटे, भागीरथ मांझी ने बताया, जब मेरी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, तो मैंने राहुल गांधी से कहा कि वे आकर उस रास्ते को देखें जो मेरे पिता ने हथौड़े और छेनी से बनाया था. उन्होंने (राहुल गांधी) कभी नहीं कहा कि वे हमारे लिए घर बनवाएंगे. हमें बाद में इस बारे में पता चला. उन्होंने एक महीने में घर तैयार कर दिया. बाद में, उन्होंने गया दौरे के दौरान घर की चाबियां सौंप दीं. हम राहुल गांधी के बहुत आभारी हैं.

घर में बिजली-पानी की सुविधा भी

भागीरथ मांझी ने बताया कि कुछ समय पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके घर आए थे और उन्होंने उनका घर देखा था. इसके बाद राहुल गांधी के आदमी लखनऊ से घर बनाने का सामान लेकर आए. भागीरथ मांझी ने कहा कि घर राहुल गांधी ने बनवा कर दिया है. इसमें बिजली-पानी की भी पूरी व्यवस्था है. पांच कमरों का पक्का मकान है.

