Cheteshwar Pujara Retirement : स्टार भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है. चेतेश्वर पुजारा ने एक्स पर पोस्ट डाला है. उन्होंने लिखा कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर बेस्ट देने की कोशिश करना, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. लेकिन जैसा कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत होता है. मैं दिल से आभारी हूं और सभी प्रारूपों से क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला लिया है.
जानें कैसा रहा करियर?
आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा के टेस्ट मैचों की बात करें तो 103 टेस्ट मैच खेले हैं. अब औसत पर आते हैं. 43.60 का औसत है. उन्होंने अपने करियर में 7195 रन बनाए हैं. इस दौरान चेतेश्वर पुजारा ने 19 शतक लगाए और 35 अर्धशतक लगाए हैं. पुजारा के टेस्ट क्रिकेट के आखिरी मुकाबले की बात करें तो 2023 में विश्व चैम्पियनशिप फाइनल खेला था. आखिरी मुकाबले में उन्होंने 41 रन बनाए थे.
दरअसल, पुजारा टीम से ड्रॉप हो गए. यह भी बताते चलें कि पुजारा ने भारत के लिए 5 वनडे खेले हैं. इसमें 51 रन बनाए हैं. पुजारा के टेस्ट डेब्यू की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था,वहीं पुजारा के ओडीआई डेब्यू की बात करें तो अगस्त 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ किया.
