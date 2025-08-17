फटाफट पढ़ें

भारत-अमेरिका ट्रेड वार्ता टल सकती है

अमेरिकी टीम की यात्रा पर संशय

27 अगस्त से टैरिफ की दूसरी किस्त लागू

ट्रंप-पुतिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला

कृषि-डेयरी क्षेत्र को लेकर भारत-अमेरिका में मतभेद

Diplomatic Relations : पुतिन और ट्रंप की बैठक के ठीक एक दिन बाद भारत और अमेरिका के बीच बीटीए (बिलेट्रल ट्रेड एग्रीमेंट) को लेकर प्रस्तावित छठे दौर की बातचीत टल सकती है. अमेरिकी अधिकारियों की टीम का भारत दौरा 25 से शुरू होना है और 29 अगस्त को खत्म होगा. जबकि 27 अगस्त को भारत पर अमेरिकी टैरिफ की दूसरी किस्त भी लागू होनी है.

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की अगली दौर की वार्ता 25 अगस्त को होनी है. लेकिन इससे पहले इस मीटिंग को लेकर बुरी खबर सामने आई है. वार्ता के लिए भारत आने वाली अमेरिकी टीम की यह यात्रा अब टल सकती है. बीटीए को लेकर अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है और छठा दौर भारत में होना तय है. यह बैठक वार्ता 25 से 29 अगस्त के बीच प्रस्तावित है. एक अधिकारी ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि इस यात्रा का शेड्यूल बदला जा सकता है. बैठक का टलना इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक का भारी-भरकम शुल्क लगाने की घोषणा की है. इस पर कोई आधिकारिक बयान या कारण सामने नहीं आया है.

अमेरिकी टीम का भारत दौरा टलने के आसार

अमेरिकी टीम के भारत न आने की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का बैठक के एक दिन बाद सामने आई. यह बैठक वॉर पर बेनतीजा रही. पुतिन ने मास्को आने का न्योता दिया, जबकि ट्रंप ने सीधी शांति वार्ता का सुझाव दिया, जानकारों के अनुसार, रूस से भारत के ऊर्जा और रक्षा संबंधों से अमेरिका नाराज है. जिससे टैरिफ विवाद और बढ़ा रहा है.

भारतीय उत्पादों पर अमेरिका का 50% टैरिफ

ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला किया है. 7 अगस्त से 25 फीसदी टैरिफ लागू हो चुका है, और 27 अगस्त से दूसरी किस्त लागू होगी, जो रूस से तेल खरीदने पर लगी है. अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी बाजारों तक पहुंच चाहता है, लेकिन भारत इसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानता हैं. भारत कहता है कि इससे छोटे किसानों की आजीविका प्रभावित होगी.

