बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते पर ब्रेक, टल सकती है ट्रंप टीम की मुलाकात

Ajay Yadav17 August 2025 - 9:06 AM
2 minutes read
Diplomatic Relations :
भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते पर ब्रेक, टल सकती है ट्रंप टीम की मुलाकात

फटाफट पढ़ें

  • भारत-अमेरिका ट्रेड वार्ता टल सकती है
  • अमेरिकी टीम की यात्रा पर संशय
  • 27 अगस्त से टैरिफ की दूसरी किस्त लागू
  • ट्रंप-पुतिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला
  • कृषि-डेयरी क्षेत्र को लेकर भारत-अमेरिका में मतभेद

Diplomatic Relations : पुतिन और ट्रंप की बैठक के ठीक एक दिन बाद भारत और अमेरिका के बीच बीटीए (बिलेट्रल ट्रेड एग्रीमेंट) को लेकर प्रस्तावित छठे दौर की बातचीत टल सकती है. अमेरिकी अधिकारियों की टीम का भारत दौरा 25 से शुरू होना है और 29 अगस्त को खत्म होगा. जबकि 27 अगस्त को भारत पर अमेरिकी टैरिफ की दूसरी किस्त भी लागू होनी है.

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की अगली दौर की वार्ता 25 अगस्त को होनी है. लेकिन इससे पहले इस मीटिंग को लेकर बुरी खबर सामने आई है. वार्ता के लिए भारत आने वाली अमेरिकी टीम की यह यात्रा अब टल सकती है. बीटीए को लेकर अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है और छठा दौर भारत में होना तय है. यह बैठक वार्ता 25 से 29 अगस्त के बीच प्रस्तावित है. एक अधिकारी ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि इस यात्रा का शेड्यूल बदला जा सकता है. बैठक का टलना इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक का भारी-भरकम शुल्क लगाने की घोषणा की है. इस पर कोई आधिकारिक बयान या कारण सामने नहीं आया है.

अमेरिकी टीम का भारत दौरा टलने के आसार

अमेरिकी टीम के भारत न आने की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का बैठक के एक दिन बाद सामने आई. यह बैठक वॉर पर बेनतीजा रही. पुतिन ने मास्को आने का न्योता दिया, जबकि ट्रंप ने सीधी शांति वार्ता का सुझाव दिया, जानकारों के अनुसार, रूस से भारत के ऊर्जा और रक्षा संबंधों से अमेरिका नाराज है. जिससे टैरिफ विवाद और बढ़ा रहा है.

भारतीय उत्पादों पर अमेरिका का 50% टैरिफ

ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला किया है. 7 अगस्त से 25 फीसदी टैरिफ लागू हो चुका है, और 27 अगस्त से दूसरी किस्त लागू होगी, जो रूस से तेल खरीदने पर लगी है. अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी बाजारों तक पहुंच चाहता है, लेकिन भारत इसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानता हैं. भारत कहता है कि इससे छोटे किसानों की आजीविका प्रभावित होगी.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav17 August 2025 - 9:06 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘यूक्रेन की ओर से कोई समझौता कराने नहीं जा रहा…’, पुतिन से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप

‘यूक्रेन की ओर से कोई समझौता कराने नहीं जा रहा…’, पुतिन से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप

15 August 2025 - 8:04 PM
Photo of दिल्ली के निजामुद्दीन में हुआ बड़ा हादसा, दरगाह की दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत की खबर

दिल्ली के निजामुद्दीन में हुआ बड़ा हादसा, दरगाह की दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत की खबर

15 August 2025 - 6:48 PM
Photo of ‘सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट एक-दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं हैं’, जानें CJI गवई ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर क्या कहा?

‘सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट एक-दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं हैं’, जानें CJI गवई ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर क्या कहा?

15 August 2025 - 6:21 PM
Photo of जासूसी मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बढ़ी मुश्किलें, SIT ने कोर्ट में दाखिल की याचिका

जासूसी मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बढ़ी मुश्किलें, SIT ने कोर्ट में दाखिल की याचिका

15 August 2025 - 6:00 PM
Photo of स्वतंत्रता दिवस पर पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई, बोले – ‘प्रमुख मुद्दों के समाधान में भारत सक्रिय’

स्वतंत्रता दिवस पर पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई, बोले – ‘प्रमुख मुद्दों के समाधान में भारत सक्रिय’

15 August 2025 - 5:48 PM
Photo of Asia Cup 2025 : क्या अय्यर, जायसवाल और गिल एशिया कप से बाहर? सूर्यकुमार यादव बने रहेंगे कप्तान

Asia Cup 2025 : क्या अय्यर, जायसवाल और गिल एशिया कप से बाहर? सूर्यकुमार यादव बने रहेंगे कप्तान

15 August 2025 - 5:15 PM
Photo of वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल तक, लाल किले से PM मोदी की आत्मनिर्भरता की पुकार

वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल तक, लाल किले से PM मोदी की आत्मनिर्भरता की पुकार

15 August 2025 - 4:19 PM
Photo of भींगते हुए गाया राष्ट्रगान, राहुल गांधी का वीडियो हो रहा वायरल

भींगते हुए गाया राष्ट्रगान, राहुल गांधी का वीडियो हो रहा वायरल

15 August 2025 - 3:56 PM
Photo of ‘स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट करने लग गए…’, मंत्रालय के पोस्ट को लेकर कांग्रेस का हमला

‘स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट करने लग गए…’, मंत्रालय के पोस्ट को लेकर कांग्रेस का हमला

15 August 2025 - 3:04 PM
Photo of ‘भारत परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा…’, लाल किले से PM मोदी का पाकिस्तान को जवाब

‘भारत परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा…’, लाल किले से PM मोदी का पाकिस्तान को जवाब

15 August 2025 - 2:14 PM
Back to top button