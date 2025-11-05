Other States

बॉम्बे हाईकोर्ट ने MCA चुनावों पर लगाई अस्थायी रोक, एमसीए अध्यक्ष पद की दौड़ में आठ उम्मीदवार शामिल

Ajay Yadav5 November 2025 - 10:23 AM
2 minutes read
  • MCA चुनाव पर HC ने रोक लगाई
  • अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी
  • आपत्तियों पर आदेश देना जरूरी
  • अध्यक्ष पद के लिए आठ उम्मीदवार
  • सूची में सभी प्रमुख नाम शामिल

Bombay HC News : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के आगामी चुनावों पर अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने चार नवंबर को आदेश जारी करते हुए 12 नवंबर को प्रस्तावित चुनाव से पहले नामांकन पत्रों की जांच और उम्मीदवारों की सूची जारी करने की प्रक्रिया पर 7 नवंबर तक अस्थायी रोक लगा दी है.

न्यायमूर्ति रियाज छागला और फारहान दुबाश की पीठ ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी पहले सदस्यों की आपत्तियों पर विस्तृत व तर्कसंगत आदेश देना होगा, उसके बाद ही अंतिम मतदाता सूची जारी की जा सकेगी. मामले की अगुली सुनवाई गुरुवार,7 नवंबर को निर्धारित की गई है.

अगली सुनवाई 7 नवंबर को

हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक निर्वाचन अधिकारी वैध उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करेंगे. अदालत के मुताबिक, चुनाव कार्यक्रम में क्रमवार घटनाओं की विस्तृत रूपरेखा दी गई है, इसलिए किसी एक तिथि में बदलाव से पूरे चुनाव कार्यक्रम पर असर पड़ेगा. कोर्ट इस प्रभाव पर भी अगली सुनवाई में विचार करेगी. बता दें कि MCA चुनाव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जानी थी, जबकि पांच से सात नवंबर तक नाम वापस लेने की अवधि निर्धारित थी.

पारदर्शिता के लिए लगी अस्थायी रोक

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने 20 अक्टूबर को अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन 24 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी करते समय निर्वाचन अधिकारी ने कोई स्पष्ट या तर्कपूर्ण आदेश जारी नहीं किया. इस पर अदालत ने माना कि निर्वाचन अधिकारी को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए आपत्तियों पर कारण सहित आदेश देना चाहिए. इसी वजह से अदालत ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रोक लगाई है.

एमसीए अध्यक्ष पद की दौड़ में आठ उम्मीदवार

अब तक एमसीए अध्यक्ष पद के लिए कुल आठ उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इनमें पूर्व भारतीय महिला कप्तान डायना एडुल्जी और मौजूदा अध्यक्ष अजीत नाइक शामिल हैं. नाइक ने लगातार छह साल लगातार पद पर संभालने के बावजूद दोबारा नामांकन किया है, जबकि उन पर ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ का प्रावधान लागू हो सकता है.

नामांकन में प्रमुख चेहरे शामिल

नामांकन सूची में तीन प्रमुख राजनीतिक हस्तियाँ भी शामिल हैं- बीजेपी के एमएलसी प्रसाद लाड, शिवसेना (उद्धव) के एमएलसी और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी मिलिंद नारवेकर, तथा एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड. इनके अलावा विहंग सरनाईक, सूरज समत और शाहलम शेख जैसे नाम भी उम्मीदवारों की सूची में दर्ज हैं.

