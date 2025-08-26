Biharबड़ी ख़बर

Bihar : ‘प्रधानमंत्री तय करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा?’, मधुबनी में बोले राहुल गांधी

Avinay Mishra26 August 2025 - 6:51 PM
1 minute read

Bihar : बिहार में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ‘वोट अधिकार यात्रा’ कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने सूबे के मधुबनी में जनता को संबोधित किया. राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री तय करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा? वहां विपक्ष के नेता की एक नहीं सुनी जाती. 2023 में बीजेपी ने नया कानून बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं किया जा सकता. सवाल है. ऐसा कानून क्यों बनाया गया? और जवाब है ‘वोट चोरी’ करवाने के लिए. मेरी ‘वोट चोरी’ से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुछ नहीं कहा.

’40-50 साल तक सरकार चलेगी’

राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है, तो वह बिल्कुल चुप हो जाता है. उसे पता चल जाता है कि मैं तो फंस गया, अब पकड़ लिया गया हूं. अमित शाह ने बार-बार कहा कि BJP की सरकार 40-50 साल तक रहेगी. पहले ये बयान अजीब लगा, अमित शाह को कैसे पता कि 40-50 साल तक सरकार चलेगी. अब सच्चाई सामने आ गई है. अमित शाह ऐसा इसलिए कह पा रहे थे, क्योंकि ये लोग ‘वोट चोरी’ करते हैं.

उन्होंने कहा कि ‘वोट चोरी’ इन्होंने अभी नहीं शुरू की. एक दिन ये बाहर आएगा कि ये चोरी कई साल से हो रही है. ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पर पहली बार सामने आई. उसके बाद चुन-चुन कर स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं. 

