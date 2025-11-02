Bihar : पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में कहा कि बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार छोटे किसानों को कृषि नीति के केंद्र में लाई है। आजाद भारत में ये पहली बार ऐसा हुआ है। छोटे किसानों के लिए बैंक के दरवाजे तक बंद थे, मोदी ने किसानों के बैंक खाते खुलवाए। आज उसी बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जमा होता है। बिहार के किसानों को अब तक क​रीब 30,000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। नवादा का भी आंकड़ा हम सबका गौरव बढ़ाने वाला है। यहां के 2 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं. ये सारा पैसा बिना तट कमीशन के किसानों के खाते में जमा हुआ है.

‘इस मिट्टी ने आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ पैदा किए’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार की इस मिट्टी ने आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ पैदा किए। बिहार की जनता का अंकगणित भी अच्छा है, और सामान्य ज्ञान में भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। ये चारा घोटाले वाले सोचते हैं कि बिहार वालों को चरा जाएंगे, जबकि इनकी रग रग की सच्चाई बिहार की जनता जानती है।

‘आरजेडी और कांग्रेस दोनों भ्रष्ट परिवार’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “कांग्रेस हो या आरजेडी ये सिर्फ दो परिवारों के ही इर्द-गिर्द सिमटी हुई पार्टियां हैं। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। अब इन दो परिवारों में ही घमासान छिड़ गया है। जंगलराज के युवराज को लगता है कि कांग्रेस के युवराज की पैदल यात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया है। सोचिए, जंगलराज के युवराज को पैदल तो किया ही, सीएम पद के नाम पर कांग्रेस ने हामी तक नहीं भरी। इसके बाद आरजेडी ने भी कांग्रेस को सबक सिखाने की ठानी और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ ही अपना उम्मीदवार उतार दिया। ये दोनों दल एक-दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने RJD को हराने की ठान ली है.

आरजेडी के जंगलराज की एक ही पहचान थी : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी के जंगलराज की एक ही पहचान थी— कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और भ्रष्टाचार। जंगलराज की निशानियों ने मगध के गौरव पर नरसंहार का, समाज के बंटवारे का दाग लगा दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “छठ पूजा के समय हम प्रकृति और सूर्य देव की पूजा करते हैं। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के लोग छठी मैया की पूजा को ‘ड्रामा’ बताते हैं, छठी मैया का अपमान करते हैं। इन लोगों को सूर्य देव की शक्तियों का भी अंदाजा नहीं है। हमारी सरकार ही है, जो सूर्य देव की ऊर्जा से बिजली बनाने में जुटी है। नवादा जिले में ही बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर बनकर तैयार है।’

