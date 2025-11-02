Biharबड़ी ख़बरराजनीति

Shivam Singh2 November 2025 - 4:39 PM
Bihar : बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान को कुछ ही दिन बचे हैं. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और एनडीए गठबंधन पर जमकर बरसे. बोले- 56 इंच की छाती में कुछ नहीं रखा। 56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं।

‘पीएम मोदी की अडानी के साथ पार्टनशिप’

राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी रील बनाने को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि युवाओं को समझ आए कि अडानी के साथ उनकी पार्टनरशिप है। जिस दिन युवाओं को ये बात समझ आ गई, उस दिन नरेंद्र मोदी और अडानी की दुकान बंद हो जाएगी। इंस्ट्राग्राम और फेसबुक पर रील बनाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि असल मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जाए।

कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में BJP-RSS ने पूरा चुनाव चोरी किया है। वहीं, चुनाव आयोग ने बिहार में महागठबंधन के वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। इसका सबूत हमने पहले भी दिया है, फिर से देंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं- BJP ने आपको सस्ता डाटा दिया है ताकि आप रील देखें और रील बनाएं। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील देखते हैं, तो इंटरनेट का पैसा अंबानी को मिलता है। पूरा का पूरा फायदा अंबानी का होता है।

‘नरेंद्र मोदी वोट के लिए स्टेज पर डांस भी कर देंगे’

राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी वोट के लिए स्टेज पर डांस भी कर देंगे। चुनाव के दिन तक जो भी आप कहेंगे, नरेंद्र मोदी वो कर देंगे। क्योंकि चुनाव के बाद वो सिर्फ अडानी-अंबानी के लिए काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा जब भी बिहार को मेरी जरूरत होगी। आपको मुझे बस आदेश देना है कि राहुल यहां आओ, हमें जरूरत है, हमारा काम करो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।

पेपरलीक ने बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा बिहार के लोग पलायन कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। वहां वे मेहनत करते हैं और उन राज्यों के विकास में योगदान देते हैं। अगर बिहार के लोग अपने खून-पसीने से दुबई जैसा शहर बना सकते हैं तो वे बिहार को क्यों नहीं बना सकते। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि यहां की BJP-JDU सरकार ने लोगों को मौका ही नहीं दिया। हमारी UPA सरकार ने नालंदा जैसे बेहतरीन विश्वविद्यालय को फिर से खड़ा करने का काम शुरू किया, लेकिन यहां की सरकार ने सब चौपट कर दिया। आज पेपरलीक ने बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है।

‘अंबानी की शादी में नरेंद्र मोदी गए, लेकिन मैं नहीं गया’

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा अंबानी की शादी में नरेंद्र मोदी गए, लेकिन मैं नहीं गया।  मैं नहीं गया, क्योंकि मैं आपका हूं, आपके लिए काम करता हूं। नरेंद्र मोदी उनके हैं और वो अंबानी के लिए काम करते हैं मुझे अगर कोई किसान घर की शादी में बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा आज मैंने मछुआरे भाइयों के साथ तालाब में मछली पकड़ी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उनका हूं, उनके साथ हूं।

