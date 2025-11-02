IND vs SA CWC25 Final : महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीका इतिहास रचने के लिए तैयार हैं. मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ये हाईवोल्टेज मुकाबला हो रहा है. भारतीय टीम अब तक दो बार 2005 और 2017 में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है. लेकिन दोनों बार हार का मुंह देखना पड़ा. वहीं साउथ अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, भारतीय टीम को कड़ी चुनौती मिलेगी। फिलहाल, ये तो तय है 25 साल बाद महिला वनडे वर्ल्ड कप को नया चैंपियन मिलेगा.

टॉस जीतना होगा अहम

भारतीय महिला टीम ने इस टूर्नामेंट में अपनी ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया है. यह उनके लिए वनडे वर्ल्ड कप का तीसरा फाइनल है, जहां वह ट्रॉफी के सूखे को खत्म करना चाहेगी. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है. लौरा वोल्वार्ड्ट और उनकी साथियों ने पूरे सीजन में आक्रामक क्रिकेट खेली और लगातार जीत हासिल कर इतिहास रचा है. यह मैच दोनों टीमों के लिए सपनों का मंच है, लेकिन इस फाइनल मैच में टॉस की भूमिका काफी अहम रहने वाली है.

आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन महिला वर्ल्ड कप फाइनलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही जीत हासिल की है. ऐसे में टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनना फायदेमंद साबित हो सकता है. मुंबई की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों को मदद करती है, लेकिन शाम ढलते ही गेंदबाजों को स्विंग और स्पिन का फायदा मिल सकता है. इसलिए, टॉस का फैसला मैच की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है.

मिताली की कप्तानी में दो बार फाइनल में पहुंची टीम

साल 2005 में भारतीय महिला मिताली राज की कप्तानी में महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार पहुंची थी. सेंचुरियन के उस मैदान में तब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 98 रनों से हारी थी. इसके बाद 2017 में एक बार फिर मिताली राज की कप्तानी में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थीं. यह मुकाबला भी इंग्लैंड के हाथों भारत महज 9 रनों से हार गई थी.

‘अब जीत के एहसास का है इंतजार’

मैच से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, ‘हमें यह पहले एहसास हो चुका है कि हारने पर कैसा दर्द होता है, पर जीतने पर कैसा महसूस होता है, हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं आशा करती हूं कि रविवार हमारे लिए विशेष दिन होगा। हमने बहुत मेहनत की है। अब बस इतना ही है कि फाइनल में टीम के लिए सब कुछ पूरा कर लिया जाए।’

भारत की संभावित प्लेइंग 11

शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर.

अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11

लौरा वोलवॉर्ड (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन,एनेके बॉश, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

ये भी पढ़ें : सपा विधायक रमाकांत यादव को एक साल की सजा, सपा ने बताया राजनीतिक साजिश

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप