Bihar Election 2025 : “हरियाणा में वोट चोरी, अब बिहार की बारी?” – राहुल गांधी का धमाकेदार बयान, रैली में मचा सियासी तूफान

Amzad Khan6 November 2025 - 4:18 PM
2 minutes read
Bihar Election 2025
पूर्णिया रैली में जोश से भरे राहुल गांधी - भाजपा पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाते हुए बोले, अब बिहार में बदलाव तय

Bihar Election 2025 : पूर्णिया की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जोश भरे अंदाज़ में भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा ने “वोट चोरी” करके सरकार बनाई और अब वही चाल बिहार में चलने की कोशिश कर रही है. राहुल गांधी बोले, “मैंने ऐसे सबूत दिए हैं जिनका जवाब न भाजपा दे पा रही है, न चुनाव आयोग.”

हरियाणा से बिहार तक ‘वोट चोरी’ का खेल?

राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है – “एक महिला का चेहरा 200 बार दिखाया गया, दूसरी का नाम 100 बार दर्ज है. यहां तक कि ब्राजील की एक महिला ने 22 वोट दिए हैं!” उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी “चुराए” हैं और अब बिहार में भी यही साज़िश रची जा रही है.

लाखों वोटरों के नाम काटे गए — राहुल गांधी का दावा

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में लाखों वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं ताकि चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके. उन्होंने युवाओं से अपील की, “अब वक्त है जागने का. ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, अपने अधिकारों की है.”

नीतीश कुमार को घेरते हुए राहुल गांधी बोले, “20 साल से बिहार में सरकार चल रही है, मगर युवाओं को अब तक रोजगार नहीं मिला. बिहार के लोग आज भी दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर हैं. इलाज के लिए दिल्ली-मुंबई और पढ़ाई के लिए बेंगलुरु जाना पड़ता है.”

‘मेड इन बिहार’ का सपना – उद्योग और शिक्षा में बदलाव का वादा

राहुल गांधी ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार की तस्वीर बदल दी जाएगी. “हम चाहते हैं कि बिहार में कारखाने लगें, जहां फोन पर ‘मेड इन बिहार’ लिखा हो. बड़ी यूनिवर्सिटी खुले जहां विदेशी छात्र भी पढ़ने आएं.” राहुल गांधी ने युवाओं से कहा कि सोशल मीडिया के “रील्स नशे” से बाहर निकलकर असली मुद्दों पर ध्यान दें. “आज बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए, सम्मान चाहिए और भविष्य की गारंटी चाहिए.”

“बिहार मोहब्बत की धरती है” – राहुल गांधी का भावनात्मक संदेश

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार हमेशा से मोहब्बत की मिट्टी रहा है. “यहां नफ़रत नहीं, मोहब्बत की दुकान खोलनी है. हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलेगी — हर धर्म, हर जाति के लोगों के साथ.”

राहुल गांधी बोले कि नीतीश कुमार की सरकार पर उनका नियंत्रण नहीं है, “इसका असली रिमोट कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है.” उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार को एक ऐसा राज्य बनाना चाहती है जहां शिक्षा, उद्योग और रोजगार तीनों में नई क्रांति आए.

यह भी पढ़ें : Bihar Election 2025 Voting Percentage : बिहार में वोटिंग का जोश चरम पर…11 बजे तक 27.65% मतदान, जनता बोली – अबकी बार बदलाव पक्का

