Uttar Pradeshबड़ी ख़बर

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

Ajay Yadav5 December 2025 - 2:31 PM
2 minutes read
UP News :
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को दो पासपोर्ट मामले में सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

UP News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. शुक्रवार को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग पासपोर्ट रखने के मामले में बड़ा झटका लगा है. रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सात साल कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. अब्दुल्ला आजम पहले से ही दो पैन कार्ड रखने के मामले में सजा काट रहे हैं और अपने पिता आजम खान के साथ रामपुर जेल में बंद है. पासपोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेश किया.

कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए थे, जिनमें दर्ज जन्मतिथि अलग-अलग थी. यह मामला उनके फर्जी जन्म प्रमाणपत्र विवाद से जुड़े मामलों की ही एक कड़ी माना जाता है. एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा के बाद अब्दुल्ला आजम को सात साल की कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

आजम खान परिवार की कानूनी मुश्किलें बढ़ीं

अब्दुल्ला आजम को सजा मिलने के बाद उनका राजनीतिक भविष्य और कठिन होता दिख रहा है. खुद आजम खान पहले से ही कई मामलों में अदालतों का सामना कर रहे हैं, और अब बेटे की इस मामले में दोषसिद्धि ने परिवार की परेशानी बढ़ा दी है. कोर्ट का फैसला साफ संकेत देता है कि आजम परिवार की कानूनी लड़ाई अभी चलेगी. यदि जुर्माना जमा नहीं किया गया तो उन्हें अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ सकती है.

पहले भी पैनकार्ड केस में सजा

वहीं, बीजेपी नेता और वर्तमान शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए और जरूरत अनुसार उनका इस्तेमाल भी किया. मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र आदालत मे दाखिल किया, जिसके बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही थी. कुछ दिन पहले ही दो पैनकार्ड मामले में कोर्ट ने अब्दुल्ला और उनके पिता आजम खान को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके कारण दोनों इस समय जिला जेल में बंद हैं.

ये भी पढ़ें- भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.0 की रही तीव्रता, दहशत में लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav5 December 2025 - 2:31 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of आजमगढ़ में कोडिंग कफ सिरप मामले में एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

आजमगढ़ में कोडिंग कफ सिरप मामले में एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

5 December 2025 - 3:41 PM
Photo of नोएडा में 12 करोड़ की साइबर ठगी, पीड़ित ने दर्ज करवाई FIR

नोएडा में 12 करोड़ की साइबर ठगी, पीड़ित ने दर्ज करवाई FIR

5 December 2025 - 12:51 PM
Photo of यूपी के कई शहरों में हवा बेहद खराब, लोनी और नोएडा में AQI खतरनाक स्तर पर

यूपी के कई शहरों में हवा बेहद खराब, लोनी और नोएडा में AQI खतरनाक स्तर पर

5 December 2025 - 7:52 AM
Photo of कांग्रेस का बड़ा दांव : पंचायत चुनाव में अकेले उतरने से UP की सियासत में मचा भूचाल

कांग्रेस का बड़ा दांव : पंचायत चुनाव में अकेले उतरने से UP की सियासत में मचा भूचाल

4 December 2025 - 2:18 PM
Photo of अमरोहा में सड़क हादसा : तेज रफ्तार कार डीसीएम से टकराई, चार डॉक्टर छात्र की मौत

अमरोहा में सड़क हादसा : तेज रफ्तार कार डीसीएम से टकराई, चार डॉक्टर छात्र की मौत

4 December 2025 - 11:51 AM
Photo of आजम खान और बेटे ने परिवार से मिलने से किया इनकार, यूपी के सियासत में चर्चा

आजम खान और बेटे ने परिवार से मिलने से किया इनकार, यूपी के सियासत में चर्चा

4 December 2025 - 10:13 AM
Photo of जनेश्वर मिश्र पार्क बहुउद्देशीय स्थल : पहले से 3 गुना बढ़ जाएगी सरकारी आमदनी, लोगों को मिलेगा रोजगार

जनेश्वर मिश्र पार्क बहुउद्देशीय स्थल : पहले से 3 गुना बढ़ जाएगी सरकारी आमदनी, लोगों को मिलेगा रोजगार

4 December 2025 - 7:52 AM
Photo of कफ सिरप तस्करी में बड़ा खुलासा : आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी की एंट्री

कफ सिरप तस्करी में बड़ा खुलासा : आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी की एंट्री

3 December 2025 - 1:52 PM
Photo of BHU में छात्रों और प्रॉक्टोरियल जवानों के बीच झड़प, परिसर में हंगामा और तोड़फोड़

BHU में छात्रों और प्रॉक्टोरियल जवानों के बीच झड़प, परिसर में हंगामा और तोड़फोड़

3 December 2025 - 10:15 AM
Photo of आजमगढ़ बस हादसा : महिला की मौत के बाद हंगामा, 40 मिनट जाम में फंसे अखिलेश यादव ने किया वादा

आजमगढ़ बस हादसा : महिला की मौत के बाद हंगामा, 40 मिनट जाम में फंसे अखिलेश यादव ने किया वादा

3 December 2025 - 9:33 AM
Back to top button