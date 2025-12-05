UP News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. शुक्रवार को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग पासपोर्ट रखने के मामले में बड़ा झटका लगा है. रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सात साल कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. अब्दुल्ला आजम पहले से ही दो पैन कार्ड रखने के मामले में सजा काट रहे हैं और अपने पिता आजम खान के साथ रामपुर जेल में बंद है. पासपोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेश किया.

कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए थे, जिनमें दर्ज जन्मतिथि अलग-अलग थी. यह मामला उनके फर्जी जन्म प्रमाणपत्र विवाद से जुड़े मामलों की ही एक कड़ी माना जाता है. एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा के बाद अब्दुल्ला आजम को सात साल की कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

आजम खान परिवार की कानूनी मुश्किलें बढ़ीं

अब्दुल्ला आजम को सजा मिलने के बाद उनका राजनीतिक भविष्य और कठिन होता दिख रहा है. खुद आजम खान पहले से ही कई मामलों में अदालतों का सामना कर रहे हैं, और अब बेटे की इस मामले में दोषसिद्धि ने परिवार की परेशानी बढ़ा दी है. कोर्ट का फैसला साफ संकेत देता है कि आजम परिवार की कानूनी लड़ाई अभी चलेगी. यदि जुर्माना जमा नहीं किया गया तो उन्हें अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ सकती है.

पहले भी पैनकार्ड केस में सजा

वहीं, बीजेपी नेता और वर्तमान शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए और जरूरत अनुसार उनका इस्तेमाल भी किया. मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र आदालत मे दाखिल किया, जिसके बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही थी. कुछ दिन पहले ही दो पैनकार्ड मामले में कोर्ट ने अब्दुल्ला और उनके पिता आजम खान को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके कारण दोनों इस समय जिला जेल में बंद हैं.

