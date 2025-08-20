फटाफट पढ़ें

जनसुनवाई के दौरान सीएम पर हमला हुआ

आरोपी ने सीएम को थप्पड़ मार दिया

घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

बीजेपी अध्यक्ष ने घटना पर चिंता जताई

Delhi News : दिल्ली की राजनीति में सनसनी मच गई है. बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके ही सरकारी आवास में जनसुनवाई के दौरान सरेआम हमला हो गया. आरोपी ने पहले सीएम का हाथ पकड़कर खींचा और फिर सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया. घटना ने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को हिला कर रख दिया, बल्कि अब राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर कौन था ये शख्स? किस वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया? पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन इस वारदात ने दिल्ली की सियासत और जनता दोनों को हिलाकर रख दिया है

बीजेपी अध्यक्ष ने हमला दुर्भाग्यपूर्ण बताया

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री जो रोज 18 घंटे काम करती हैं और हर हफ्ते जन सुनवाई करती हैं. उन पर हमला होना चिंताजनक है. एक शख्स को पकड़ा गया है और दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. उसके पास कागजों का बंडल मिला है. मुख्यमंत्री से फोन पर बात हुई है, लेकिन फिलहाल उन्हें अधिक जानकारी नहीं मिली है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप