Asia Cup 2025 : क्या अय्यर, जायसवाल और गिल एशिया कप से बाहर? सूर्यकुमार यादव बने रहेंगे कप्तान

Avinay Mishra15 August 2025 - 5:15 PM
Asia Cup 2025 : एशिया कप 2025 की शुरुआत में एक महीने से भी कम समय है. टीम इंडिया का ऐलान भी कुछ ही दिन में हो जाएगा. ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय स्क्वाड का ऐलान 19 अगस्त को हो सकता है. ऐलान पहले ही भारतीय स्क्वाड की तस्वीर साफ नजर आ रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सूर्यकुमार कुमार यादव एशिया कप के लिए टीम इंडिया के कप्तान होंगे.

आपको बता दें कि भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव बीसीसीआई के बेंगलुरु में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं. सूर्यकुमार की अपनी स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी हुई. इसके बाद अब खेल में वापसी की तैयारी है. बताते चलें कि मुंबई में सेलेक्शन मीटिंग में सूर्यकुमार यादवा की मौजूदगी दिखाई दी. इससे साफ जाहिर होता है कि वे एशिया कप में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सेलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद अजीत आगरकर 19 अगस्त को मुंबई में प्रेस कांफ्रेंस करेंगे.

ये खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी का हिस्सा

आपको बता दें कि एशिया कप के लिए सूर्यकुमार यादव की जगह पक्की है. वहीं शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को एशिया कप के लिए टी20 टीम से बाहर हो सकते हैं. टीम के टॉप ऑर्डर की बात कर लेते हैं. अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव यही बल्लेबाजी क्रम रहने वाला है. ऐसे में जायसवाल और गिल के लिए जगह बन पाना मुश्किल नजर आ रहा है.

जानकारी के लिए बता दें कि यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर के एशिया कप से बाहर होने की एक बड़ी वजह को देखें तो यह भी हो सकता है कि दोनों खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी का हिस्सा हैं. ऐसे में सेलेक्टर्स के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए. प्लेयर्स के फॉर्मेट स्विच परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है.

