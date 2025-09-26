Delhi NCR

सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर आए अरविंद केजरीवाल, केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

Ajay Yadav26 September 2025 - 11:23 AM
2 minutes read
Arvind Kejriwa :
सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर आए अरविंद केजरीवाल, केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना"

फटाफट पढ़ें

  • केजरीवाल ने वांगचुक पर उत्पीड़न की कड़ी निंदा की
  • भाजपा पर लोकतंत्र दबाने का आरोप लगाया
  • लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों की मांग की
  • हर भारतीय से एकजुट होकर समर्थन देने को कहा
  • कहा कि ये लड़ाई पूरी लोकतंत्र की लड़ाई है

Arvind Kejriwa : देश के मशहूर शिक्षा सुधारक और पर्यावरण वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लगातार परेशान किया जाना आज लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. जो व्यक्ति देश के लिए सोचता है, शिक्षा में बदलाव लाता है, पर्यावरण बचाने के लिए नए समाधान देता है, आज वही सत्ता की सस्ती राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है.

इसी अन्याय के खिलाफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा सरकार जनता की आवाज को दबा रही है और लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर कर रही है. लद्दाख के लोग किसी विशेषाधिकार की नहीं बल्कि सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकार- वोट देने और अपनी सरकार चुनने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा बार-बार वादे करने के बावजूद उनका हक नहीं दे रही.

राज्यों के अधिकारों की रक्षा जरूरी

केजरीवाल ने कहा कि भारत ने अंग्रेजो से आजादी इसलिए नहीं ली थी कि जनता अंग्रेजों की जगह भाजपा की गुलाम बन जाए. भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए बलिदान दिया था, लेकिन आज भाजपा राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जनता से उनके अधिकार छीन रही है. अगर आज लद्दाख की आवाज को अनसुना किया गया, तो कल यह पूरे देश की आवाज बन जाएगी.

हर भारतीय के साथ लद्दाख तभी लोकतंत्र

लद्दाख की जनता आज सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है. उनकी हिम्मत और एकजुटता साबित करती है कि जनता जब ठान ले तो सत्ता को झुका सकती है. अरविंद केजरीवाल ने इस संघर्ष को देश की आवाज बताते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब हर भारतीय लद्दाख के साथ खड़ा होगा. सोनम वांगचुक का जीवन भी प्रेरणा है, उन्होंने 1988 में SECMOL की स्थापना कर शिक्षा सुधार की नई राह दिखाई, असफल छात्रों के लिए वैकल्पिक स्कूल खोले और जलवायु संकट से निपटने के लिए “आइस स्तूप” जैसी तकनीक विकसित की, उन्होंने धारा 370 हटाने का समर्थन भी किया, क्योंकि वे भारत की एकता के समर्थक हैं.

लद्दाख की लड़ाई है लोकतंत्र की लड़ाई

अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि जनता की भावना को समझने वाले नेता हैं, उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई केवल सोनम वांगचुक की नहीं, बल्कि हर भारतीय के अधिकारों और लोकतंत्र की है. आज लद्दाख की आवाज को दबाना पूरे देश के लोकतंत्र को कमजोर करना है. इसलिए हर नागरिक का फर्ज है कि वह इस लड़ाई के साथ खड़ा हो, क्योंकि आज लद्दाख की लड़ाई ही असली लोकतंत्र की लड़ाई है.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav26 September 2025 - 11:23 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अनुराग ढांडा का तगड़ा आरोप: लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ चुनावी छल, हरियाणा की महिलाओं के साथ हुआ धोखा

अनुराग ढांडा का तगड़ा आरोप: लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ चुनावी छल, हरियाणा की महिलाओं के साथ हुआ धोखा

25 September 2025 - 7:52 PM
Photo of सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे गौरव भाटिया, कर दी बड़ी मांग

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे गौरव भाटिया, कर दी बड़ी मांग

23 September 2025 - 3:47 PM
Photo of देशभर में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली में धूप, बिहार-उत्तराखंड में बारिश के आसार

देशभर में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली में धूप, बिहार-उत्तराखंड में बारिश के आसार

21 September 2025 - 7:54 AM
Photo of दिल्ली में कई स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

दिल्ली में कई स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

20 September 2025 - 9:17 AM
Photo of DUSU चुनाव 2025: ABVP ने भारी बढ़त से जीते तीन पद, आर्यन मान बने अध्यक्ष, NSUI ने हासिल की उपाध्यक्ष सीट

DUSU चुनाव 2025: ABVP ने भारी बढ़त से जीते तीन पद, आर्यन मान बने अध्यक्ष, NSUI ने हासिल की उपाध्यक्ष सीट

19 September 2025 - 5:14 PM
Photo of धमाका करने आए थे, ड्रामा करके गए’, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार

धमाका करने आए थे, ड्रामा करके गए’, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार

18 September 2025 - 2:34 PM
Photo of संजय सिंह का प्रहार: वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की नफरती राजनीति पर करारा तमाचा

संजय सिंह का प्रहार: वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की नफरती राजनीति पर करारा तमाचा

15 September 2025 - 10:05 PM
Photo of ASAP का रणनीतिक कदम: इस बार नहीं लड़ेंगे DUSU चुनाव, 2026 में करेंगे वापसी

ASAP का रणनीतिक कदम: इस बार नहीं लड़ेंगे DUSU चुनाव, 2026 में करेंगे वापसी

12 September 2025 - 9:31 PM
Photo of दिल्ली विश्वविद्यालय में 9500 सीटें खाली, मॉप-अप राउंड से प्रवेश की अंतिम कोशिश

दिल्ली विश्वविद्यालय में 9500 सीटें खाली, मॉप-अप राउंड से प्रवेश की अंतिम कोशिश

11 September 2025 - 9:25 PM
Photo of दिल्ली अस्पताल कर्मचारियों की समस्याओं पर मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने किया संवाद, न्याय और सुधार का दिया आश्वासन

दिल्ली अस्पताल कर्मचारियों की समस्याओं पर मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने किया संवाद, न्याय और सुधार का दिया आश्वासन

10 September 2025 - 8:57 PM
Back to top button