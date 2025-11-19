Delhi NCRक्राइम

11 दिन की रिमांड पर भेजा गया गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, NIA की ये थी मांग

Shanti Kumari19 November 2025 - 8:02 PM
1 minute read
Anmol Bishnoi Remand

Anmol Bishnoi : गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। आज गैंगस्टर अनमोल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 11 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से ही एनआईए की टीम ने आरोपी को अपने कस्टडी में लेकर उसे कोर्ट में पेश किया।  

इन मामलों में आरोपी है गैंगस्टर

दरअसल, अनमोल बिश्नोई दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत कई मामलों में आरोपी है। इसके अलावा बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर फायरिंग करने जैसे कई मामलों में वांछित है। अनमोल लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं अमेरिका ने अनमोल को कल यानी मंगलवार को भारत डिपोर्ट कर दिया था। आरोपी पर 10 लाख का इनाम भी रखा गया था।

NIA ने मांगी 15 दिन की कस्टडी

वहीं आज एनआईए की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही गैंगस्टर अनमोल को अपने कब्जे में ले लिया और कोर्ट में पेशी की। एनआईए ने कोर्ट ने अनमोल की 15 दिनों की कस्टडी मांगी थी। वहीं कोर्ट ने अनमोल को 11 दिन की रिमांड पर भेजा है।

इन मामलों में अनमोल की थी तलाश

बिश्नोई गिरोह के विभिन्न सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हुए अनमोल ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए अमेरिका से आतंकवादी सिंडिकेट चलाना और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। इसके लिए उसने जमीनी स्तर पर उसके गुर्गों का इस्तेमाल किया। जांच से पता चला है कि अनमोल बिश्नोई ने गिरोह के शूटरों और जमीनी गुर्गों को आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी। वह अन्य गैंगस्टरों की मदद से विदेशी धरती से भारत में जबरन वसूली में भी शामिल था।

यह भी पढ़ें परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने बेटे की दिखाई पहली झलक, रखा प्यारा सा नाम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari19 November 2025 - 8:02 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई लाया गया भारत, NIA ने IGI एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई लाया गया भारत, NIA ने IGI एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

19 November 2025 - 3:22 PM
Photo of Delhi Blast : AIMIM चीफ ने आतंकी उमर का किया पर्दाफाश, सुसाइड बॉम्बर को लेकर क्या बोले ओवैसी?

Delhi Blast : AIMIM चीफ ने आतंकी उमर का किया पर्दाफाश, सुसाइड बॉम्बर को लेकर क्या बोले ओवैसी?

19 November 2025 - 2:19 PM
Photo of आंध्र प्रदेश : मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर, माड़वी हिड़मा नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन

आंध्र प्रदेश : मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर, माड़वी हिड़मा नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन

19 November 2025 - 12:20 PM
Photo of भारत लाया जा रहा गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, NIA की गिरफ्तारी, सिद्दीकी-मूसेवाला मर्डर का साजिशकर्ता

भारत लाया जा रहा गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, NIA की गिरफ्तारी, सिद्दीकी-मूसेवाला मर्डर का साजिशकर्ता

19 November 2025 - 12:12 PM
Photo of दिल्ली कार ब्लास्ट : उमर का आखिरी वीडियो मिला, जावेद सिद्दीकी ED कस्टडी में

दिल्ली कार ब्लास्ट : उमर का आखिरी वीडियो मिला, जावेद सिद्दीकी ED कस्टडी में

19 November 2025 - 11:42 AM
Photo of दिल्ली में हवा खतरनाक स्तर पर, ग्रैप-4 के बावजूद नहीं मिल रही राहत

दिल्ली में हवा खतरनाक स्तर पर, ग्रैप-4 के बावजूद नहीं मिल रही राहत

19 November 2025 - 9:30 AM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सिद्दीकी ईडी की गिरफ्त में, वित्तीय गड़बड़ियों का बड़ा खुलासा

दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सिद्दीकी ईडी की गिरफ्त में, वित्तीय गड़बड़ियों का बड़ा खुलासा

19 November 2025 - 8:33 AM
Photo of गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा भारत, मूसेवाला, सिद्दकी हत्या मामले का है साजिशकर्ता

गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा भारत, मूसेवाला, सिद्दकी हत्या मामले का है साजिशकर्ता

18 November 2025 - 7:38 PM
Photo of नवाब मलिक को MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका, डी-कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

नवाब मलिक को MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका, डी-कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

18 November 2025 - 7:18 PM
Photo of दिल्ली की 3 अदालतों व 2 CRPF स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हडकंप, प्रशासन अलर्ट

दिल्ली की 3 अदालतों व 2 CRPF स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हडकंप, प्रशासन अलर्ट

18 November 2025 - 3:57 PM
Back to top button