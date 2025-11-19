Anmol Bishnoi : गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। आज गैंगस्टर अनमोल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 11 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से ही एनआईए की टीम ने आरोपी को अपने कस्टडी में लेकर उसे कोर्ट में पेश किया।

इन मामलों में आरोपी है गैंगस्टर

दरअसल, अनमोल बिश्नोई दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत कई मामलों में आरोपी है। इसके अलावा बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर फायरिंग करने जैसे कई मामलों में वांछित है। अनमोल लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं अमेरिका ने अनमोल को कल यानी मंगलवार को भारत डिपोर्ट कर दिया था। आरोपी पर 10 लाख का इनाम भी रखा गया था।

NIA ने मांगी 15 दिन की कस्टडी

वहीं आज एनआईए की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही गैंगस्टर अनमोल को अपने कब्जे में ले लिया और कोर्ट में पेशी की। एनआईए ने कोर्ट ने अनमोल की 15 दिनों की कस्टडी मांगी थी। वहीं कोर्ट ने अनमोल को 11 दिन की रिमांड पर भेजा है।

इन मामलों में अनमोल की थी तलाश

बिश्नोई गिरोह के विभिन्न सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हुए अनमोल ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए अमेरिका से आतंकवादी सिंडिकेट चलाना और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। इसके लिए उसने जमीनी स्तर पर उसके गुर्गों का इस्तेमाल किया। जांच से पता चला है कि अनमोल बिश्नोई ने गिरोह के शूटरों और जमीनी गुर्गों को आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी। वह अन्य गैंगस्टरों की मदद से विदेशी धरती से भारत में जबरन वसूली में भी शामिल था।

