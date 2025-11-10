Punjabक्राइम

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के दौरान, पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), अमृतसर ने एक गैंगस्टर मॉड्यूल के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर राज्य में टारगेट किलिंग की संभावित कोशिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से दो आधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी।

आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गा और मुहम्मद सिंह, दोनों निवासी काज़ी कोट कलां, तरनतारन, लवीश नाहर निवासी बोरीवाला बाजार, गेट हकीमान, अमृतसर और अमरबीर सिंह, निवासी प्रीत एवेन्यू, गेट हकीमान, अमृतसर के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में एक 9 मिमी ग्लॉक पिस्तौल, एक मैगज़ीन और पांच जिंदा कारतूस सहित तथा एक .30 बोर स्टार मार्क पिस्तौल, एक मैगज़ीन और तीन जिंदा कारतूस सहित, शामिल हैं।

हथियारों की डिलीवरी का इंतजाम

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी पुर्तगाल-आधारित एक वांछित गैंगस्टर के करीबी संपर्क में थे और उसके निर्देशों पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में विदेशी हैंडलर ने बरामद किए गए हथियारों की डिलीवरी का इंतजाम किया था।

आरोपियों ने की थी लोगों की रेकी

डीजीपी ने आगे बताया कि जांच से यह भी स्पष्ट हुआ है कि आरोपियों ने बटाला और अमृतसर के कुछ व्यक्तियों की रेकी की थी और वे इन आधुनिक हथियारों की मदद से उनकी हत्या करने वाले थे। गिरोह की गतिविधियों से जुड़े अहम सुरागों की जांच की जा रही है।

अमृतक्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार

एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने इस कार्रवाई के विवरण साझा करते हुए बताया कि पुख्ता जानकारी के आधार पर मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के बाद एसएसओसी अमृतसर की पुलिस टीमों ने इन आरोपियों को अमृतसर क्षेत्र से गिरफ्तार किया।

आरोपियों की गतिविधी

एआईजी ने कहा कि जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी हैंडलर के इशारों पर अलग-अलग समय पर हथियारों और पैसों का लेन-देन करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों के अगले-पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस संबंध में केस  थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत एफआईआर नंबर 66 दिनांक 09.11.2025 को दर्ज किया गया है।

