Haryanaराज्य

अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हरियाणा दौरा: खादी कारीगर महोत्सव में नई तकनीक और रोजगार के बड़े ऐलान

Amzad Khan3 October 2025 - 1:57 PM
1 minute read
Khadi Artisan Festival Haryana
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खादी कारीगर महोत्सव में कारीगरों और स्वदेशी उत्पादों का अवलोकन करते हुए

Khadi Artisan Festival Haryana : हरियाणा: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रोहतक में खादी कारीगर महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें खादी की पगड़ी पहनाई. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “खादी कारीगर महोत्सव में देश के लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के हरियाणा आगमन पर हम सबका दिल से स्वागत है. आज हरियाणा की धरती एक नए स्वदेशी आंदोलन की साक्षी बन रही है.” इस अवसर पर अमित शाह ने बताया कि खादी आज आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन चुकी है. प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री के प्रयासों से खादी ने लोकल टू ग्लोबल की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं.

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में गांव, कृषि, महिलाएं, ग्रामीण, दलित और आदिवासियों को केंद्र में रखा गया है. यह नीति पारदर्शिता, तकनीकी और सदस्यों के हितों को प्राथमिकता देती है.

पंचकूला में नए कार्यालय का उद्घाटन

अमित शाह ने पंचकूला में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के नवनिर्मित कार्यालय और गोदाम का उद्घाटन भी किया. इससे हरियाणा में खादी से जुड़ी गतिविधियों को नई गति मिलेगी और कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का उत्सव भी है. हरियाणा सरकार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है.

नई तकनीक और रोजगार के अवसर

केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि खादी को नई तकनीक के साथ जोड़कर इसके उत्पादों को और बेहतर बनाया जा रहा है. इससे ग्रामीण कारीगरों को अधिक रोजगार मिलेगा और देशभर में खादी की पहचान मजबूत होगी. इस महोत्सव ने साबित कर दिया कि हरियाणा में स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की राह मजबूत होती जा रही है, और खादी आज नए दौर की ताकत बनकर उभरी है.

यह भी पढ़ें : सूरजकुंड दिवाली मेला 2025: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया भव्य उद्घाटन, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की झलक

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan3 October 2025 - 1:57 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of NDA में महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी का जलवा: 47 कैडेट पास, मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई

NDA में महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी का जलवा: 47 कैडेट पास, मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई

3 October 2025 - 8:58 PM
Photo of CM मान ने त्योहारों पर दिया तोहफा: ग्रामीण सड़कों के विकास का किया आगाज, अकाली दल और केंद्र सरकार साधा निशाना

CM मान ने त्योहारों पर दिया तोहफा: ग्रामीण सड़कों के विकास का किया आगाज, अकाली दल और केंद्र सरकार साधा निशाना

3 October 2025 - 8:30 PM
Photo of लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए जा रहे हैं विकास कार्य: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए जा रहे हैं विकास कार्य: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

3 October 2025 - 7:41 PM
Photo of पंजाब सरकार का डिजिटल कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से फसल अवशेष प्रबंधन में होगा सुधार

पंजाब सरकार का डिजिटल कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से फसल अवशेष प्रबंधन में होगा सुधार

3 October 2025 - 7:09 PM
Photo of अमृतसर पुलिस ने पाक तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद

अमृतसर पुलिस ने पाक तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद

3 October 2025 - 6:40 PM
Photo of पंजाब में ‘पहिल मार्ट’ का उद्घाटन: ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

पंजाब में ‘पहिल मार्ट’ का उद्घाटन: ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

3 October 2025 - 5:10 PM
Photo of पंजाब ने GST वसूली में लगाई लंबी छलांग: 22.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा प्रदर्शन

पंजाब ने GST वसूली में लगाई लंबी छलांग: 22.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा प्रदर्शन

3 October 2025 - 4:59 PM
Photo of कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

3 October 2025 - 4:46 PM
Photo of दंगाइयों को देंगे ऐसी सजा कि…, विधायक मयंकेश्वर शरण सिंंह ने कानून व्यवस्था पर कर दी बड़ी बात

दंगाइयों को देंगे ऐसी सजा कि…, विधायक मयंकेश्वर शरण सिंंह ने कानून व्यवस्था पर कर दी बड़ी बात

3 October 2025 - 4:14 PM
Photo of योगी सरकार का बड़ा कदम: 6 महीनों में 2.5 लाख युवाओं ने लिया लोन, बने स्वरोजगार के नायक

योगी सरकार का बड़ा कदम: 6 महीनों में 2.5 लाख युवाओं ने लिया लोन, बने स्वरोजगार के नायक

3 October 2025 - 3:03 PM
Back to top button