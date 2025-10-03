Khadi Artisan Festival Haryana : हरियाणा: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रोहतक में खादी कारीगर महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें खादी की पगड़ी पहनाई. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “खादी कारीगर महोत्सव में देश के लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के हरियाणा आगमन पर हम सबका दिल से स्वागत है. आज हरियाणा की धरती एक नए स्वदेशी आंदोलन की साक्षी बन रही है.” इस अवसर पर अमित शाह ने बताया कि खादी आज आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन चुकी है. प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री के प्रयासों से खादी ने लोकल टू ग्लोबल की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं.

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में गांव, कृषि, महिलाएं, ग्रामीण, दलित और आदिवासियों को केंद्र में रखा गया है. यह नीति पारदर्शिता, तकनीकी और सदस्यों के हितों को प्राथमिकता देती है.

पंचकूला में नए कार्यालय का उद्घाटन

अमित शाह ने पंचकूला में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के नवनिर्मित कार्यालय और गोदाम का उद्घाटन भी किया. इससे हरियाणा में खादी से जुड़ी गतिविधियों को नई गति मिलेगी और कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का उत्सव भी है. हरियाणा सरकार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है.

नई तकनीक और रोजगार के अवसर

केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि खादी को नई तकनीक के साथ जोड़कर इसके उत्पादों को और बेहतर बनाया जा रहा है. इससे ग्रामीण कारीगरों को अधिक रोजगार मिलेगा और देशभर में खादी की पहचान मजबूत होगी. इस महोत्सव ने साबित कर दिया कि हरियाणा में स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की राह मजबूत होती जा रही है, और खादी आज नए दौर की ताकत बनकर उभरी है.

यह भी पढ़ें : सूरजकुंड दिवाली मेला 2025: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया भव्य उद्घाटन, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की झलक

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप