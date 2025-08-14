Uttar Pradesh

खराब मौसम और बारिश के कारण लखनऊ में सभी स्कूल आज बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

खराब मौसम और बारिश के कारण लखनऊ में सभी स्कूल आज बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

  • लखनऊ में आज सभी स्कूल बंद
  • डीएम ने खराब मौसम को लेकर आदेश जारी किया
  • पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की संभावना
  • चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 19 में यलो अलर्ट
  • 36 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी

UP News : जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर के अनुसार, खराब मौसम और लगातार बारिश की स्थिति को देखते हुए लखनऊ में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी एंव निजी स्कूल बंद रहेंगे.

लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए लखनऊ में आज सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे.

19 जिलों में बारिश के लिए यलो अलर्ट जारी

वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बृहस्पतिवार से मानसूनी बारिश पश्चिमी यूपी का रुख करेगी. पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में बृहस्पतिवार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 19 अन्य जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है. साथ ही 36 जिलों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है.

सिद्धार्थनगर में सबसे अधिक 77 मिमी बारिश रिकॉर्ड

बीते बुधवार को तराई के कई जिलों जैसे महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्रों में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश दर्ज की गई. सिद्धार्थ नगर में सबसे अधिक 77 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र (अमौसी) के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद अब 14 और 15 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की संभावना हैं.

