दिल्ली-NCR में हवा फिर जहरीली : दिवाली पर टूटा चार साल का प्रदूषण रिकॉर्ड, शोर स्तर भी सबसे ज्यादा रहा

Air Pollution :
दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण का 4 साल का रिकॉर्ड टूटा, PM 2.5 स्तर 670 पार, जानें आज का AQI

Air Pollution : दिल्ली-NCR की हवा आज भी खतरनाक बनी हुई है. लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. बुधवार को प्रदूषण का स्तर रेड ज़ोन में दर्ज किया गया. दिल्ली में GRAP-2 लागू होने के बाद ITO में बुधवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 361 रहा, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है. वहीं, अक्षरधाम इलाके में (AQI) 360 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है.

CPCB के अनुसार, पंजाबी बाग में AQI 437 दर्ज किया गया, जो गंभीर और खतरनाक स्तर के करीब है. यह बुधवार सुबह तक पूरे दिल्ली-NCR में सबसे अधिक AQI था. नोएडा में AQI 298 रिकॉर्ड हुआ, जो दिल्ली से थोड़ा कम है लेकिन फिर भी बहुत खराब श्रेणी में आता है. वहीं गुरुग्राम में AQI 252 दर्ज किया गया.

दिवाली पर दिल्ली में प्रदूषण का रिकॉर्ड

दावा किया जा रहा है कि इस साल दिल्ली में दिवाली के दिन प्रदूषण ने पिछले चार सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. दिवाली की रात PM 2.5 का स्तर 675 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया, जो पिछले चार सालों में सबसे ज्यादा है. साल 2024 में यह 609, 2023 में 570, 2022 में 534 और 2021 में 728 था.

दिल्ली में दिवाली पर शोर का स्तर सबसे अधिक

इस दिवाली दिल्ली में शोर का स्तर भी सबसे अधिक रहा. प्रतिबंधों के बावजूद शहर के 26 सक्रिय ध्वनि निगरानी केंद्रों में से 23 ने तय सीमा से अधिक ध्वनि स्तर दर्ज किया. पिछले साल यह संख्या 22 थी, जबकि 2023 में केवल 13 केंद्रों ने सीमा पार की सूचना दी थी.

