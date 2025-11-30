Other Statesराज्य

AIMIM विधायक माजिद हुसैन का विवादित बयान वायरल, चुनावी सियासत गरम

Ajay Yadav30 November 2025 - 2:45 PM
1 minute read
Maharashtra News :
AIMIM विधायक माजिद हुसैन का विवादित बयान वायरल, चुनावी सियासत गरम

Maharashtra News : महाराष्ट्र के वाशिम में नगर परिषद चुनाव के बीच AIMIM नेता और हैदराबाद के नामपल्ली से विधायक माजिद हुसैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में चुनावी मंच से दिया गया उनका बयान विवादों का केंद्र बन गया है. लोग लगातार इस क्लिप को शेयर कर रहे हैं और इसे लेकर कई सवाल उठा रहे हैं.

माजिद हुसैन का बयान वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि माजिद हुसैन AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद काजिम के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, “AIMIM कोई बच्चों का खेल नहीं है. जब हमारी बारी आएगी तो इंशाअल्लाह, गली-गली कम पड़ जाएगी.” विधायक माजिद हुसैन की यह टिप्पणी लोगों को धमकी भरी लगने लगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, उन्होंने यह भी कहा कि यदि शरीयत में दखल देने की कोशिश की गई, तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे.

वायरल बयान पर बढ़ा विवाद

यह चुनावी सभा वाशिम के बागवान पूरा क्षेत्र में आयोजित की गई थी, जहां भारी संख्या में AIMIM समर्थक मौजूद थे. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, कई लोगों ने इसे उकसाने वाला और चुनावी माहौल गर्माने वाला बयान बताया. वहीं, कुछ यूजर्स ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की है.

बयान को लेकर राजनीतिक गर्मी तेज

वाशिम नगर परिषद अध्यक्ष पद पर AIMIM की ओर से मोहम्मद काजिम चुनावी मैदान में हैं और माजिद हुसैन इसी सिलसिले में उनके समर्थन के लिए पहुंचे थे. पार्टी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि विपक्ष उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है, इसलिए उनके बयान को बेवजह तूल देकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. विधायक माजिद हुसैन के बयान ने राजनीतिक गलियारों में भी नई गर्मी पैदा कर दी है. विरोधी दलों ने इसे मतदाताओं को डराने की कोशिश बताया है. हालांकि AIMIM की तरफ से अभी तक इस विवाद पर आधिकारिक सफाई नहीं आई है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 November 2025 - 2:45 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of श्रम कानूनों में बड़े सुधार, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

श्रम कानूनों में बड़े सुधार, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

30 November 2025 - 3:07 PM
Photo of ECI ने 12 राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाई, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 16 दिसंबर को

ECI ने 12 राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाई, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 16 दिसंबर को

30 November 2025 - 1:35 PM
Photo of सीएम योगी की पहल ‘मिशन शक्ति’ ने बदली तस्वीर, यूपी में महिला सुरक्षा बनी सुशासन की पहचान

सीएम योगी की पहल ‘मिशन शक्ति’ ने बदली तस्वीर, यूपी में महिला सुरक्षा बनी सुशासन की पहचान

29 November 2025 - 8:33 PM
Photo of भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हज़ार करोड़ की लागत से बन रही 44,920 किलोमीटर सड़कें

भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हज़ार करोड़ की लागत से बन रही 44,920 किलोमीटर सड़कें

29 November 2025 - 7:59 PM
Photo of “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

“सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

29 November 2025 - 2:42 PM
Photo of डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की बैठक, एकजुटता का दिया भरोसा

डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की बैठक, एकजुटता का दिया भरोसा

29 November 2025 - 12:56 PM
Photo of पंजाब सरकार ने 300 प्राइवेट डॉक्टरों को सरकारी पैनल में शामिल किया, ड्यूटी के अनुसार मिलेगा मानदेय

पंजाब सरकार ने 300 प्राइवेट डॉक्टरों को सरकारी पैनल में शामिल किया, ड्यूटी के अनुसार मिलेगा मानदेय

29 November 2025 - 12:46 PM
Photo of पंजाब में लागू हुई ‘ईज़ी रजिस्ट्री’, CM भगवंत सिंह मान ने शुरू किया देश का पहला डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम

पंजाब में लागू हुई ‘ईज़ी रजिस्ट्री’, CM भगवंत सिंह मान ने शुरू किया देश का पहला डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम

27 November 2025 - 8:10 PM
Photo of असम में अब ‘बहुविवाह’ होगा दंडनीय, सीएम सरमा ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ भी करेंगे लागू!

असम में अब ‘बहुविवाह’ होगा दंडनीय, सीएम सरमा ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ भी करेंगे लागू!

27 November 2025 - 7:17 PM
Photo of कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान, डीके शिवकुमार और परमेश्वर के बयान से बढ़ा सियासी दबाव

कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान, डीके शिवकुमार और परमेश्वर के बयान से बढ़ा सियासी दबाव

27 November 2025 - 3:09 PM
Back to top button