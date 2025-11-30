Maharashtra News : महाराष्ट्र के वाशिम में नगर परिषद चुनाव के बीच AIMIM नेता और हैदराबाद के नामपल्ली से विधायक माजिद हुसैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में चुनावी मंच से दिया गया उनका बयान विवादों का केंद्र बन गया है. लोग लगातार इस क्लिप को शेयर कर रहे हैं और इसे लेकर कई सवाल उठा रहे हैं.

माजिद हुसैन का बयान वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि माजिद हुसैन AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद काजिम के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, “AIMIM कोई बच्चों का खेल नहीं है. जब हमारी बारी आएगी तो इंशाअल्लाह, गली-गली कम पड़ जाएगी.” विधायक माजिद हुसैन की यह टिप्पणी लोगों को धमकी भरी लगने लगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, उन्होंने यह भी कहा कि यदि शरीयत में दखल देने की कोशिश की गई, तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे.

वायरल बयान पर बढ़ा विवाद

यह चुनावी सभा वाशिम के बागवान पूरा क्षेत्र में आयोजित की गई थी, जहां भारी संख्या में AIMIM समर्थक मौजूद थे. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, कई लोगों ने इसे उकसाने वाला और चुनावी माहौल गर्माने वाला बयान बताया. वहीं, कुछ यूजर्स ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की है.

बयान को लेकर राजनीतिक गर्मी तेज

वाशिम नगर परिषद अध्यक्ष पद पर AIMIM की ओर से मोहम्मद काजिम चुनावी मैदान में हैं और माजिद हुसैन इसी सिलसिले में उनके समर्थन के लिए पहुंचे थे. पार्टी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि विपक्ष उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है, इसलिए उनके बयान को बेवजह तूल देकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. विधायक माजिद हुसैन के बयान ने राजनीतिक गलियारों में भी नई गर्मी पैदा कर दी है. विरोधी दलों ने इसे मतदाताओं को डराने की कोशिश बताया है. हालांकि AIMIM की तरफ से अभी तक इस विवाद पर आधिकारिक सफाई नहीं आई है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप