हाइलाइट्स :-

दोनों को सट्टेबाजी केस में ईडी का समन.

ऐप प्रमोशन को लेकर हो रही पूछताछ.

1xBet समेत 174 ऐप्स भारत में बैन.

Online Betting Scam : भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और विकेटकीपर बल्लेबाज रोबिन उथप्पा ऑनलाइन सट्टेबाजी और धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में घिर गए हैं. ED ने इन दोनों खिलाड़ियों को गैरकानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है.

युवराज सिंह से 23 सितंबर को पूछताछ की जाएगी, जबकि रोबिन उथप्पा को 22 सितंबर को ही ED ने बुलाकर पूछताछ की जा चुकी है. जांच का मुख्य फोकस इस बात पर है कि इन खिलाड़ियों से 1xBet ऐप के प्रचार के लिए किसने संपर्क किया और इस प्रमोशन के बदले उन्हें किस तरह का भुगतान मिला.

शिखर धवन और सुरेश रैना से हो चुकी है पूछताछ

इस मामले में पहले भी शिखर धवन और सुरेश रैना जैसे कई पूर्व क्रिकेटरों को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है. इसके अलावा बॉलीवुड के कई कलाकारों को भी सोशल मीडिया पर इस ऐप का प्रचार करने के कारण ED की तरफ से नोटिस भेजे गए हैं. बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को भी 24 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

1xBet एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है जो भारत में अवैध रूप से काम कर रहा है और भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है. कई एजेंसियां इस मामले में खिलाड़ियों और कलाकारों से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही हैं.

सैकड़ों सट्टेबाजी ऐप्स पर बैन, नया कानून भी लागू

हालांकि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर कोई केंद्रीकृत कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है. 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 174 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को बैन कर दिया था, जिनमें 1xBet भी शामिल था. इसके अलावा, 2025 में ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और नियमन के लिए एक नया कानून पारित किया गया है, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाता है.

