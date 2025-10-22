Punjabराज्य

Yudh nashon virudh: 234वें दिन पंजाब पुलिस ने 11 नशा तस्करों को 4.2 किलोग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार

Amzad Khan22 October 2025 - 3:19 PM
1 minute read
De-Addiction Campaign
युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के तहत युवाओं को नशे के खतरों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए चलाई जा रही मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” (De-Addiction Campaign) के 234वें दिन, पंजाब पुलिस ने मंगलवार को 248 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान राज्यभर में 11 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 11 एफआईआर दर्ज की गईं. अभियान के 234वें दिन गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 33,500 हो गई है.

भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद

वहीं 234वें दिन छापेमारियों के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 4.2 किलोग्राम हेरोइन, 338 नशीली गोलियां/कैप्सूल, और 23,220 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं.

254 संदिग्ध व्यक्तियों की हुई जांच

नशों के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है. 59 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में, 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 248 स्थानों पर छापेमारियां कीं. दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 254 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की.

23 व्यक्ति हुए नशामुक्ति के लिए राजी

राज्य सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम लागू की है. ‘नशा मुक्ति’ अभियान के हिस्से के रूप में, आज पंजाब पुलिस ने 23 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए राज़ी किया है.

यह भी पढ़ें http://पंजाब शिक्षा मंत्री का सभी कुलपतियों और कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश, “गुरु तेग बहादुर साहिब जी पर आयोजित करें सेमिनार”

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan22 October 2025 - 3:19 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में क्रॉस-बॉर्डर हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा, चार गिरफ्तार

पंजाब में क्रॉस-बॉर्डर हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा, चार गिरफ्तार

22 October 2025 - 8:05 PM
Photo of पंजाब में धान खरीद सीज़न: 4.32 लाख किसानों को एम.एस.पी. का लाभ, लिफ्टिंग 71% तक पहुंची

पंजाब में धान खरीद सीज़न: 4.32 लाख किसानों को एम.एस.पी. का लाभ, लिफ्टिंग 71% तक पहुंची

22 October 2025 - 7:32 PM
Photo of विश्वकर्मा दिवस पर बोले मंत्री तरुनप्रीत सिंह, वैश्विक औद्योगिक विकास के प्रतीक हैं भगवान विश्वकर्मा

विश्वकर्मा दिवस पर बोले मंत्री तरुनप्रीत सिंह, वैश्विक औद्योगिक विकास के प्रतीक हैं भगवान विश्वकर्मा

22 October 2025 - 6:35 PM
Photo of तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज: वायरल वीडियो ने चुनावी माहौल में बढ़ाई गर्मी

तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज: वायरल वीडियो ने चुनावी माहौल में बढ़ाई गर्मी

22 October 2025 - 6:06 PM
Photo of पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 90% की कमी, काम कर गया मान सरकार का प्लान              

पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 90% की कमी, काम कर गया मान सरकार का प्लान              

22 October 2025 - 4:57 PM
Photo of पंजाब शिक्षा मंत्री का सभी कुलपतियों और कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश, “गुरु तेग बहादुर साहिब जी पर आयोजित करें सेमिनार”

पंजाब शिक्षा मंत्री का सभी कुलपतियों और कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश, “गुरु तेग बहादुर साहिब जी पर आयोजित करें सेमिनार”

22 October 2025 - 2:35 PM
Photo of Tarn Taran Bypoll 2025 : कांग्रेस के करणबीर सिंह समेत 11 उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन

Tarn Taran Bypoll 2025 : कांग्रेस के करणबीर सिंह समेत 11 उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन

22 October 2025 - 2:07 PM
Photo of Amritsar terrorist attack averted : अमृतसर में दो व्यक्ति RPG और लॉन्चर सहित गिरफ्तार

Amritsar terrorist attack averted : अमृतसर में दो व्यक्ति RPG और लॉन्चर सहित गिरफ्तार

22 October 2025 - 1:26 PM
Photo of CM भगवंत मान ने DIG हरचरण सिंह भुल्लर को किया सस्पेंड, भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति दोहराई

CM भगवंत मान ने DIG हरचरण सिंह भुल्लर को किया सस्पेंड, भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति दोहराई

22 October 2025 - 12:18 PM
Photo of बहू थी पसंद तो बेटा लगा राह का कांटा, बेटे का कातिल बने पूर्व डीजीपी

बहू थी पसंद तो बेटा लगा राह का कांटा, बेटे का कातिल बने पूर्व डीजीपी

21 October 2025 - 4:43 PM
Back to top button