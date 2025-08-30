विदेश

इजरायल के हवाई हमले में यमन के प्रधानमंत्री की मौत, कई अन्य मंत्री और अधिकारी भी मारे गए

Anup Tiwari30 August 2025 - 10:30 PM
2 minutes read
Israeli Airstrike On Yemen
इजरायली हमले में प्रधानमंत्री अहमद अल-राहावी की मौत

Israeli Airstrike On Yemen : यमन की राजधानी सना में गुरुवार को इजरायल के हवाई हमले में देश के प्रधानमंत्री अहमद अल-राहावी की मौत हो गई है. इस हमले में कई अन्य मंत्री और अधिकारी भी मारे गए. हाउती संगठन ने इस घटना की पुष्टि की और प्रधानमंत्री की मौत को एक बड़ी क्षति बताया.

हाउती संगठन, जो यमन के अधिकांश हिस्से पर ईरान समर्थित नियंत्रण रखता है, इजरायल पर गाजा के मुद्दे पर लगातार हमले कर रहा है. इन हमलों में इजरायल को कुछ नुकसान हुआ है और कई लोग घायल हुए हैं, हालांकि अधिकांश मिसाइलों को इजरायली वायु रक्षा प्रणाली ने हवा में ही नष्ट कर दिया था.

इजरायली हमले में यमन के सैन्य प्रमुख की मौत के संकेत

इजरायली सेना ने शुक्रवार को जानकारी दी थी कि गुरुवार को किए गए हमले में यमन के रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख के मारे जाने के संकेत हैं. इजरायल के फाइटर जेट्स ने सना में उस स्थान पर हमला किया था जहां हाउती सरकार के उच्च अधिकारी मौजूद थे. हालांकि, हाउती संगठन ने इस हमले के बारे में कोई विस्तृत बयान नहीं दिया.

अहमद अल-राहावी की मौत और हाउती की प्रतिक्रिया

हाउती संगठन ने शनिवार को एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री अहमद अल-राहावी की मौत की पुष्टि की. अल-राहावी अगस्त 2024 से यमन की हाउती सरकार के प्रधानमंत्री थे और वह अपने प्रशासन की समीक्षा कर रहे थे जब उन पर यह हमला हुआ.

इस हमले के बाद हाउती संगठन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल के खिलाफ हमले तेज कर दिए थे. हालांकि, हाउती के खिलाफ इजरायली हवाई हमलों का सिलसिला भी जारी था, जो हाल के दिनों में बढ़ चुका था.

हाउती और इजरायल के बीच तनाव

हाउती संगठन ने नवंबर 2023 से लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू कर दिए थे, जो हमास के समर्थन में थे. लेकिन इस साल मई में हाउती और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद हाउती ने इन हमलों को रोक दिया. इसके परिणामस्वरूप अमेरिका ने भी यमन पर हमले बंद कर दिए थे.

इस हमले के बाद से यमन और इजरायल के बीच तनाव और बढ़ गया है, और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं.

