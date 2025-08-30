Noida Tempered Glass Unit : केंद्रीय रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा सेक्टर-68 में एक नई टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है, जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में नई क्रांति ला सकती है. इस पहल के साथ ही ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को और मजबूती मिलेगी और भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को एक नई दिशा मिलेगी.

‘मेक इन इंडिया’ से हुआ बदलाव

इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन के दौरान मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को साझा किया. उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में इस उद्योग ने अभूतपूर्व वृद्धि की है. वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मेक इन इंडिया’ की शुरुआत की थी, तब देश के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन और निर्यात का स्तर बहुत कम था. लेकिन आज, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का उत्पादन 6 गुना और निर्यात 8 गुना बढ़ चुका है.

टेम्पर्ड ग्लास के उत्पादन में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता

इस नई यूनिट के शुभारंभ के साथ ही भारत अब टेम्पर्ड ग्लास के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा, जो पहले बड़े पैमाने पर आयात किया जाता था. इस यूनिट से अनुमानित रूप से हर साल ढाई करोड़ टेम्पर्ड ग्लास का उत्पादन होगा. यह ग्लास लैपटॉप, स्मार्टफोन, राउटर, हार्डवेयर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में उपयोग किया जाएगा, जिससे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की वृद्धि को एक नया संचार मिलेगा.

मंत्री ने इस अवसर पर यह भी बताया कि भारत अब इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. विकसित इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम न केवल भारत की घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी भारतीय उत्पादों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है.

रोजगार सृजन करने में कारगर

उन्होंने यह भी साझा किया कि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. अब तक इस उद्योग ने करीब 25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है, जिसमें सीधी और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह की नौकरियों का योगदान है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत को आयात पर निर्भरता से मुक्त करेंगी और देश की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाएंगी.

नोएडा जैसे औद्योगिक केंद्रों में इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का उद्घाटन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे देश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगा. यह कदम भारत को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनाने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित हो सकता है.

