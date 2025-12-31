Punjab Weather : पंजाब दस दिन से घना कोहरा और शीतलहर की चपेट में है. वहीं, कई जिलों में धुंध से दृश्यता शून्य रह रही है, वहीं ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है. मंगलवार को भी पंजाब के कई जिलों में घनी धुंध छाई रही, जबकि सुबह शीतलहर चली.

मौसम केंद्र चंडीगढ़ के मुतबाकि गुरदासपुर पंजाब में सबसे ठंडा रहा, जहां रात का तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वही, लुधियाना, पठानकोट, बठिंडा, फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पटियाला, चंडीगढ़, अमृतसर में 7 डिग्री सेल्सियस रहा.

अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 8–9 डिग्री दर्ज

वहीं अन्य जिलों में भी 8 से 9 डिग्री दर्ज किया गया. सोमवार की तुलना में न्यूनतम तामपान दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए गए. उधर होशियारपुर और अमृतसर में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लुधियाना, चंडीगढ़ में रात का तापमान 16 डिग्री, पटियाला व फिरोजपुर में 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार से हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण पंजाब के कई जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

दिन में ठंड बढ़ने के आसार

दो जनवरी तक बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है. इस दौरान रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस से अधिक रह सकता है, जबकि दिन का तापमान कम रहेगा. वहीं तीन जनवरी से मौसम साफ होगा और रात और दिन के तापमान में एकदम से तीन से चार डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी.

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक अगर बारिश होती है, तो यह सभी फसलों के लिए फायदेमंद होगी. खासकर, गेहूं के लिए. इस समय बारिश की जरूरत है. पूर्व में दिसंबर और जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश होती रही है, लेकिन इस वर्ष दिसंबर पूरी तरह से सूखा रहा.

