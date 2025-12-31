Punjabमौसम

पंजाब में बदलने वाला है मौसम, पश्चिमी विक्षोभ लाएगा बारिश और कड़ाके की ठंड

Ajay Yadav31 December 2025 - 10:36 AM
1 minute read
Punjab Weather :
पंजाब में बदलने वाला है मौसम, पश्चिमी विक्षोभ लाएगा बारिश और कड़ाके की ठंड

Punjab Weather : पंजाब दस दिन से घना कोहरा और शीतलहर की चपेट में है. वहीं, कई जिलों में धुंध से दृश्यता शून्य रह रही है, वहीं ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है. मंगलवार को भी पंजाब के कई जिलों में घनी धुंध छाई रही, जबकि सुबह शीतलहर चली.

मौसम केंद्र चंडीगढ़ के मुतबाकि गुरदासपुर पंजाब में सबसे ठंडा रहा, जहां रात का तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वही, लुधियाना, पठानकोट, बठिंडा, फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पटियाला, चंडीगढ़, अमृतसर में 7 डिग्री सेल्सियस रहा.

अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 8–9 डिग्री दर्ज

वहीं अन्य जिलों में भी 8 से 9 डिग्री दर्ज किया गया. सोमवार की तुलना में न्यूनतम तामपान दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए गए. उधर होशियारपुर और अमृतसर में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लुधियाना, चंडीगढ़ में रात का तापमान 16 डिग्री, पटियाला व फिरोजपुर में 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार से हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण पंजाब के कई जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

दिन में ठंड बढ़ने के आसार

दो जनवरी तक बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है. इस दौरान रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस से अधिक रह सकता है, जबकि दिन का तापमान कम रहेगा. वहीं तीन जनवरी से मौसम साफ होगा और रात और दिन के तापमान में एकदम से तीन से चार डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी.

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक अगर बारिश होती है, तो यह सभी फसलों के लिए फायदेमंद होगी. खासकर, गेहूं के लिए. इस समय बारिश की जरूरत है. पूर्व में दिसंबर और जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश होती रही है, लेकिन इस वर्ष दिसंबर पूरी तरह से सूखा रहा.

ये भी पढ़ें – हरियाणा में शिक्षकों को कुत्तों की निगरानी पर तैनात करने पर विवाद, अनुराग ढांडा ने BJP पर किया हमला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav31 December 2025 - 10:36 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of हेरोइन-आईसीई सप्लाई चेन का पर्दाफाश : 4 किलो हेरोइन, 1 किलो आईसीई और पिस्टल सहित 7 गिरफ्तार

हेरोइन-आईसीई सप्लाई चेन का पर्दाफाश : 4 किलो हेरोइन, 1 किलो आईसीई और पिस्टल सहित 7 गिरफ्तार

31 December 2025 - 9:53 AM
Photo of ‘युद्ध नशों के खिलाफ’: 304वें दिन पंजाब पुलिस ने 113 नशा तस्करों को किया काबू

‘युद्ध नशों के खिलाफ’: 304वें दिन पंजाब पुलिस ने 113 नशा तस्करों को किया काबू

31 December 2025 - 9:21 AM
Photo of पंजाब विधानसभा में ऐतिहासिक श्रद्धांजलि समारोह, भगवंत सिंह मान ने शहीदों के बलिदान को किया याद

पंजाब विधानसभा में ऐतिहासिक श्रद्धांजलि समारोह, भगवंत सिंह मान ने शहीदों के बलिदान को किया याद

30 December 2025 - 6:40 PM
Photo of पंजाब विधानसभा में मनरेगा मजदूरों के पत्र लेकर पहुंचे AAP विधायक, लिया PM तक पहुंचाने का संकल्प

पंजाब विधानसभा में मनरेगा मजदूरों के पत्र लेकर पहुंचे AAP विधायक, लिया PM तक पहुंचाने का संकल्प

30 December 2025 - 6:30 PM
Photo of पंजाब विधानसभा ने अर्पित की श्रद्धांजलि, गुरु गोबिंद सिंह जी एवं साहिबज़ादों को नमन

पंजाब विधानसभा ने अर्पित की श्रद्धांजलि, गुरु गोबिंद सिंह जी एवं साहिबज़ादों को नमन

30 December 2025 - 6:18 PM
Photo of पंजाब में रोजगार के अपार अवसर: मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा ‘युवाओं का भविष्य राज्य की सीमाओं के भीतर’

पंजाब में रोजगार के अपार अवसर: मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा ‘युवाओं का भविष्य राज्य की सीमाओं के भीतर’

30 December 2025 - 2:32 PM
Photo of मोहिंदर भगत ने किसानों से की बागवानी योजनाओं का लाभ उठाने अपील की, सरकार का समर्थन जारी

मोहिंदर भगत ने किसानों से की बागवानी योजनाओं का लाभ उठाने अपील की, सरकार का समर्थन जारी

30 December 2025 - 1:51 PM
Photo of पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक सुधारों को दी मंजूरी, नागरिकों के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाए कदम

पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक सुधारों को दी मंजूरी, नागरिकों के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाए कदम

30 December 2025 - 1:04 PM
Photo of स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 : बठिंडा को स्वच्छ शहर का पुरस्कार, अन्य यू.एल.बीज़ ने हासिल की विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 : बठिंडा को स्वच्छ शहर का पुरस्कार, अन्य यू.एल.बीज़ ने हासिल की विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग

30 December 2025 - 12:39 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

30 December 2025 - 12:11 PM
Back to top button