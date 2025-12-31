Punjab

‘युद्ध नशों के खिलाफ’: 304वें दिन पंजाब पुलिस ने 113 नशा तस्करों को किया काबू

Ajay Yadav31 December 2025 - 9:21 AM
1 minute read
Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य में नशों के खात्मे के लिए शुरू की गई नशों के खिलाफ जंग ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को लगातार 304वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने आज 319 स्थानों पर छापेमारी की, जिस दौरान राज्य भर में 82 एफआईआर दर्ज करके 113 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इससे 304 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 42,480 हो गई है.

छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 455 ग्राम हेरोइन, 25 किलोग्राम भुक्की, 1995 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 54,440 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

पुलिस को नशा मुक्त पंजाब के निर्देश

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों तथा सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का भी गठन किया है.

120 पुलिस टीमों ने 319 छापे मारे

इस ऑपरेशन के दौरान 71 गजेटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 319 छापे मारे हैं. दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 322 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की है.

राज्य सरकार द्वारा राज्य में से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति-इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन तथा प्रिवेंशन (ईडीपी)- लागू की गई है तथा पंजाब पुलिस ने ‘डी-एडिक्शन’ हिस्से के रूप में आज 46 व्यक्तियों को नशा छुड़ाऊ तथा पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राजी किया है.

