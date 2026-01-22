Punjab

‘युद्ध नशियां विरुद्ध’: 326वें दिन पंजाब पुलिस ने 152 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

Ajay Yadav22 January 2026 - 9:49 AM
1 minute read
Punjab News :
'युद्ध नशेयां विरुद्ध': 326वें दिन पंजाब पुलिस ने 152 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

Punjab News : प्रदेश से नशा के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा चलाई जा रही नशा के विरुद्ध जंग ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ के लगातार 326वें दिन पंजाब पुलिस ने बुधवार को 309 जगहों पर छापेमारी की जिससे प्रदेश भर में 152 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके 78 एफआईआर दर्ज की गईं. इसके साथ, 326 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 45,748 हो गई है.

छापेमारी के नतीजे के रूप में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 377 ग्राम हेरोइन, 1529 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 5200 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है.

नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कहा

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कहा है. पंजाब सरकार ने नशा के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया है.

राज्य भर में 309 जगहों पर छापेमारी की

64 गजेटेड अधिकारियों की निगरानी के तहत 800 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की नफरी वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 309 जगहों पर छापेमारी की. पुलिस टीमों ने दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान 319 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की. राज्य सरकार ने राज्य से नशा के खात्मे के लिए तीन-पक्षीय रणनीति – इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन एंड प्रिवेंशन – लागू की है, पंजाब पुलिस ने ‘नशा मुक्ति’ के हिस्से के रूप में आज 27 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास का इलाज करवाने के लिए राजी किया है.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना में 100 कुत्तों की जहर देकर हत्या, पशु प्रेमियों में आक्रोश, सरपंच समेत तीन गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 January 2026 - 9:49 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हवलदार को विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा

10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हवलदार को विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा

22 January 2026 - 9:31 AM
Photo of Jalandhar News : जालंधर के पेट्रोल पंप पर महिला की गुंडागर्दी, रिश्तेदारों को बुलाकर कर्मचारी को पिटवाया

Jalandhar News : जालंधर के पेट्रोल पंप पर महिला की गुंडागर्दी, रिश्तेदारों को बुलाकर कर्मचारी को पिटवाया

21 January 2026 - 1:56 PM
Photo of सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा चौथा वार्षिक धार्मिक समागम, रसमयी कीर्तन से गूंजा गुरुद्वारा

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा चौथा वार्षिक धार्मिक समागम, रसमयी कीर्तन से गूंजा गुरुद्वारा

21 January 2026 - 12:42 PM
Photo of Punjab Police : गैंगस्टरों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई, ऑपरेशन प्रहार पर हरजोत बैंस ने दिया सख्त संदेश

Punjab Police : गैंगस्टरों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई, ऑपरेशन प्रहार पर हरजोत बैंस ने दिया सख्त संदेश

21 January 2026 - 12:38 PM
Photo of चंडीगढ़ पुलिस इन एक्शन मोड, 3 गैंगस्टरों का एनकाउंटर, केमिस्ट शॉप पर फायरिंग मामले में बड़ी सफलता

चंडीगढ़ पुलिस इन एक्शन मोड, 3 गैंगस्टरों का एनकाउंटर, केमिस्ट शॉप पर फायरिंग मामले में बड़ी सफलता

21 January 2026 - 12:23 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान शुरु, पंजाब पुलिस अब गैंगस्टरों के छुड़ाएगी छक्के

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान शुरु, पंजाब पुलिस अब गैंगस्टरों के छुड़ाएगी छक्के

21 January 2026 - 12:17 PM
Photo of मान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, गन्ने पर 68.50 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी को मंजूरी

मान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, गन्ने पर 68.50 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी को मंजूरी

21 January 2026 - 11:55 AM
Photo of श्रम मंत्री सौंद ने लॉन्च की हैंडबुक, अब निर्माण श्रमिकों को मिलेंगे समय पर लाभ

श्रम मंत्री सौंद ने लॉन्च की हैंडबुक, अब निर्माण श्रमिकों को मिलेंगे समय पर लाभ

21 January 2026 - 11:27 AM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 1.50 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीवरमैन को किया गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 1.50 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीवरमैन को किया गिरफ्तार

21 January 2026 - 10:40 AM
Photo of ‘युद्ध नशा विरुद्ध’ के 325वें दिन पंजाब पुलिस ने 1.3 किलो हेरोइन सहित 76 नशा तस्कर गिरफ्तार किए

‘युद्ध नशा विरुद्ध’ के 325वें दिन पंजाब पुलिस ने 1.3 किलो हेरोइन सहित 76 नशा तस्कर गिरफ्तार किए

21 January 2026 - 9:20 AM
Back to top button