Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए चलाई गई मुहिम “युद्ध नशा विरुद्ध” के लगातार 309वें दिन, पंजाब पुलिस ने आज 312 स्थानों पर छापेमारी की. इसके बाद पूरे प्रदेश में 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 79 एफआईआर दर्ज की गईं. इसी अभियान में 309 दिनों में अब तक कुल 43,206 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

छापों के नतीजे के रूप में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 593 ग्राम हेरोइन, 1.2 किलोग्राम अफीम, 1198 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 11,620 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है.

5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन

जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कहा है. पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया है. 71 गजेटेड अधिकारियों की निगरानी के तहत 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 312 स्थानों पर छापे मारे. पुलिस टीमों ने दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान 320 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है.

पंजाब पुलिस ने 61 लोगों को नशा छुड़वाया

राज्य सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति-इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रीवेंशन- लागू की है. पंजाब पुलिस ने ‘नशा छुड़ाने’ के हिस्से के रूप में आज 61 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राजी किया है.

ये भी पढ़ें- दिल्‍ली के ली मेरिडियन होटल से शख्‍स ने लगाई छलांग, 12वीं मंजिल से कूदकर दी जान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप