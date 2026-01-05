Punjab

‘युद्ध नशा विरुद्ध’: 309वें दिन पंजाब पुलिस ने 94 नशा तस्करों को 593 ग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार

Ajay Yadav5 January 2026 - 8:50 AM
1 minute read
Punjab News :
'युद्ध नशा विरुद्ध': 309वें दिन पंजाब पुलिस ने 94 नशा तस्करों को 593 ग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए चलाई गई मुहिम “युद्ध नशा विरुद्ध” के लगातार 309वें दिन, पंजाब पुलिस ने आज 312 स्थानों पर छापेमारी की. इसके बाद पूरे प्रदेश में 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 79 एफआईआर दर्ज की गईं. इसी अभियान में 309 दिनों में अब तक कुल 43,206 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

छापों के नतीजे के रूप में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 593 ग्राम हेरोइन, 1.2 किलोग्राम अफीम, 1198 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 11,620 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है.

5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन

जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कहा है. पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया है. 71 गजेटेड अधिकारियों की निगरानी के तहत 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 312 स्थानों पर छापे मारे. पुलिस टीमों ने दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान 320 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है.

पंजाब पुलिस ने 61 लोगों को नशा छुड़वाया

राज्य सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति-इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रीवेंशन- लागू की है. पंजाब पुलिस ने ‘नशा छुड़ाने’ के हिस्से के रूप में आज 61 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राजी किया है.

ये भी पढ़ें- दिल्‍ली के ली मेरिडियन होटल से शख्‍स ने लगाई छलांग, 12वीं मंजिल से कूदकर दी जान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav5 January 2026 - 8:50 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of Punjab News : नशा मुक्त पंजाब के लिए मान सरकार का बड़ा कदम, 467 लाख रुपए का निवेश

Punjab News : नशा मुक्त पंजाब के लिए मान सरकार का बड़ा कदम, 467 लाख रुपए का निवेश

4 January 2026 - 7:52 PM
Photo of पंजाब में मातृ स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति: AAM ADMI CLINICS से हर महीने 20,000 गर्भवती महिलाओं को सेवाएं

पंजाब में मातृ स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति: AAM ADMI CLINICS से हर महीने 20,000 गर्भवती महिलाओं को सेवाएं

4 January 2026 - 7:37 PM
Photo of Mission Rojgar : पंजाब में 61,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, नए 606 उम्मीदवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र

Mission Rojgar : पंजाब में 61,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, नए 606 उम्मीदवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र

4 January 2026 - 12:04 PM
Photo of Yudh Nashe Virudh : नशे के खिलाफ 5 जनवरी से ‘युद्ध’ के दूसरे चरण का ऐलान, जानिए क्या होंगे बदलाव

Yudh Nashe Virudh : नशे के खिलाफ 5 जनवरी से ‘युद्ध’ के दूसरे चरण का ऐलान, जानिए क्या होंगे बदलाव

4 January 2026 - 11:29 AM
Photo of मोहिंदर भगत ने रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग की डायरी और टेबल कैलेंडर 2026 जारी किए

मोहिंदर भगत ने रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग की डायरी और टेबल कैलेंडर 2026 जारी किए

4 January 2026 - 10:26 AM
Photo of “युद्ध नशा विरुद्ध”: 308वें दिन पंजाब पुलिस ने 119 नशा तस्करों को 2.2 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया

“युद्ध नशा विरुद्ध”: 308वें दिन पंजाब पुलिस ने 119 नशा तस्करों को 2.2 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया

4 January 2026 - 9:06 AM
Photo of पंजाब में 4 सालों में 61,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, 606 नए शिक्षा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र

पंजाब में 4 सालों में 61,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, 606 नए शिक्षा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र

3 January 2026 - 6:59 PM
Photo of SC भाईचारे के लिए सरकार का नया कदम, फंड का उपयोग अब सीधे लाभार्थियों तक

SC भाईचारे के लिए सरकार का नया कदम, फंड का उपयोग अब सीधे लाभार्थियों तक

3 January 2026 - 1:02 PM
Photo of पंजाब में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का धमाका, 10 लाख रुपए तक का इलाज अब होगा आसान

पंजाब में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का धमाका, 10 लाख रुपए तक का इलाज अब होगा आसान

3 January 2026 - 11:49 AM
Photo of पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

3 January 2026 - 11:06 AM
Back to top button