Uttar Pradeshक्राइम

‘भ्रष्टाचार’ पर विजिलेंस टीम का ‘वार’, 50 हजार की रिश्वत लेते SHO ‘गिरफ्तार’

Shanti Kumari3 February 2026 - 2:54 PM
1 minute read
Up Vigilance Team Cction

Up Vigilance Team Cction : भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस टीम का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में भी विजिलेंट टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां एक एसएचओ (Station House Officer) को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ गया है।

मुकदमे से नाम हटाने के लिए रिश्वत

पकड़े गए निवाड़ी थाना के स्टेशन हाउस ऑफिसर की पहचान जयपाल सिंह रावत के रूप में हुई है, जो मुकदमे से नाम निकालने के एवज में 50 हजार की रिश्वत की मांग किए थे। मुकदमे से नाम निकलवाने वाले लोगों ने उनकी मांग स्वीकार कर ली और पैसे देने के लिए राजी हो गए।

पूर्व प्रधान ने दी थी शिकायत

वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद अबूपुर गांव के पूर्व प्रधान ने विजिलेंस टीम मेरठ में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद मौके का इंतजार कर रही विजिलेंस टीम ने एसएचओ जयपाल सिंह रावत को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

ये भी पढ़ें – जेल से आकर अनंत सिंह ने ली MLA पद की शपथ, नीतीश कुमार के छुए पैर, विपक्ष पर साधा निशाना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari3 February 2026 - 2:54 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of इंसानियत के साथ सगा खून भी हुआ शर्मसार, पत्नी से लड़ाई के बाद पिता ने बेटे को दी दर्दनाक मौत

इंसानियत के साथ सगा खून भी हुआ शर्मसार, पत्नी से लड़ाई के बाद पिता ने बेटे को दी दर्दनाक मौत

3 February 2026 - 12:59 PM
Photo of प्यार, शादी और फिर कत्ल…तीन महीने भी नहीं चला रिश्ता, पत्नी की हत्या कर पति फरार

प्यार, शादी और फिर कत्ल…तीन महीने भी नहीं चला रिश्ता, पत्नी की हत्या कर पति फरार

3 February 2026 - 11:31 AM
Photo of पटियाला के युवक की ऑस्ट्रेलिया में मौत, दोस्त भी साथ गंवा बैठा जान, हो रही थी शादी की तैयारियां

पटियाला के युवक की ऑस्ट्रेलिया में मौत, दोस्त भी साथ गंवा बैठा जान, हो रही थी शादी की तैयारियां

2 February 2026 - 5:27 PM
Photo of यूपी में 68,236 कर्मचारियों ने नहीं दिया संपत्ति विवरण, वेतन रोकने का आदेश

यूपी में 68,236 कर्मचारियों ने नहीं दिया संपत्ति विवरण, वेतन रोकने का आदेश

2 February 2026 - 3:02 PM
Photo of सीएम योगी की ‘जनता दरबार’ में आई एक खास अर्जी, मासूम बच्ची की गुजारिश ने किया सबको हैरान

सीएम योगी की ‘जनता दरबार’ में आई एक खास अर्जी, मासूम बच्ची की गुजारिश ने किया सबको हैरान

2 February 2026 - 2:04 PM
Photo of सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को विजनरी बताते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को विजनरी बताते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया

2 February 2026 - 1:37 PM
Photo of बारिश के बाद बढ़ी ठंड, घना कोहरा और सर्द हवाएं, 7 फरवरी तक मौसम रहेगा साफ

बारिश के बाद बढ़ी ठंड, घना कोहरा और सर्द हवाएं, 7 फरवरी तक मौसम रहेगा साफ

2 February 2026 - 7:48 AM
Photo of UP सरकार ने रोकी 68 हजार कर्मचारियों की सैलरी, बड़ी वजह आई सामने

UP सरकार ने रोकी 68 हजार कर्मचारियों की सैलरी, बड़ी वजह आई सामने

1 February 2026 - 7:42 PM
Photo of Rohit Shetty : मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

Rohit Shetty : मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

1 February 2026 - 5:10 PM
Photo of आजम खान से पत्नी, बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड मामले में सजा पाने के बाद बंद हैं सपा नेता

आजम खान से पत्नी, बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड मामले में सजा पाने के बाद बंद हैं सपा नेता

31 January 2026 - 4:17 PM
Back to top button