Uttar Pradeshराज्य

CM योगी की सुरक्षा में सेंध, सुरक्षा घेरा तोड़ मंच तक पहुंचा युवक

Shanti Kumari2 December 2025 - 7:36 PM
2 minutes read
CM Yogi Security Breach

CM Yogi Security Breach : उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित नमोघाट पर मंगलवार (02 दिसंबर, 2025) को चल रहे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर सामने आई है. खबर है कि कार्यक्रम में सीएम के मौजूदगी के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर एक शराबी मंच तक पहुंच गया. हालांकि सुरक्षा में लगे सतर्क कमांडो ने झपट्टा मारकर शराबी पर काबू पाया.  

ACP विदूष सक्सेना ने दी अहम जानकारी

इस मामले की पूर्ण जानकारी देते हुए ACP विदूष सक्सेना ने बताया कि पकड़े गए युवक का नाम जोगिंदर गुप्ता है. उसकी शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती और उसका इलाज भी चल रहा है. युवक के परिजनों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है, और वो हमेशा नशे में ही रहता है.

युवक से चल रही है पूछताछ

वहीं घटना को लेकर एसीपी ने बताया कि जोगिंदर के भाई से बात कर ली गई है. अभी युवक से पूछताछ जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ नमो घाट पर चल रहा था, जिस दौरान ये घटना घटी है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर युवक सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर सीएम योगी के पास कैसे पहुंचा.

काशी तमिल संगमम 4.0 का भव्य आयोजन

इस दौरान कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलासनाथन और तमिलनाडु से आए 1400 से अधिक प्रतिनिधि भी मौजूद थे. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करना है. तमिल करकलाम यानी ‘तमिल सीखें’ की थीम पर आधारित इस आयोजन में काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकारों ने संयुक्त प्रस्तुति दी, जिससे भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम दिखाई दिया.

सीएम योगी ने जताई खुशी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी खुशी व्यक्त की. उन्होंने लिखा कि ‘लेट्स लर्न तमिल’ थीम के साथ शुरू होने वाला यह कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति और परंपराओं को एक धागे में पिरोने का माध्यम बनेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में आज का ‘न्यू इंडिया’ वैदिक और सांस्कृतिक चेतना के शिखर पर है.

