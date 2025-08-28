Uttar Pradeshबड़ी ख़बर

संभल कमेटी ने CM योगी को सौंपी रिपोर्ट, डेमोग्राफी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे

Avinay Mishra28 August 2025 - 3:07 PM
Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में 2024 के नवंबर में संभल में दंगे के बाद न्यायिक कमेटी गठित की गई थी. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी है. ऐसा बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं. आबादी और डेमोग्राफी को लेकर दावे किए गए हैं. यह भी बताते चलें कि 450 पन्नों की रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर जानकारी है.

आपको बता दें कि संभल कमेटी की रिपोर्ट में आबादी को लेकर खुलासे हैं. सूत्रों की मानें तो हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं. रिपोर्ट में है कि 1947 के वक्त की बात करें तो 45% हिंदू थे, अब की बात करें तो 15%-20 फीसदी है. सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में बताया गया है कि तुष्टिकरण, दंगे की राजनीति ने संभल की जनसांख्यिकी को बदल दिया.

संभल के इतिहास में…

दरअसल, संभल में हुई संभल में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई. इस रिपोर्ट में हिंसा का जिक्र किया गया है. बल्कि संभल के इतिहास में जो दंगे हुए. उनकी संख्या के साथ साथ उन दंगों के दौरान क्या हुआ. यह सब बताया गया है.

रिपोर्ट की बात करें तो आजादी के दौरान संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55 प्रतिशत मुस्लिम आबादी थी और 45 प्रतिशत हिंदू आबादी थी. वर्तमान की बात करें तो 85 प्रतिशत मुस्लिम हैं. 20 प्रतिशत हिन्दू हैं. संभल में दंगे की बात करें तो 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001, 2019 में दंगे हुए थे. रिपोर्ट के अनुसार आजादी के बाद से अब तक 15 दंगे हो चुके हैं.

