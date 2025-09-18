Uttar Pradeshराज्य

ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव: योगी सरकार ने 14 सीनियर IAS अधिकारियों का किया ट्रांसफर, कई को मिले अहम पद

Anup Tiwari18 September 2025 - 10:45 PM
2 minutes read
UP IAS reshuffle 2025
योगी सरकार ने 14 सीनियर IAS अधिकारियों का किया ट्रांसफर

UP IAS reshuffle 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 14 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किए गए इस पुनर्गठन में मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल से सभी विभाग वापस ले लिए गए हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने यह जिम्मेदारियाँ स्वास्थ्य कारणों के चलते स्वेच्छा से छोड़ी हैं.

दीपक कुमार को सौंपे गए अहम पद

कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार को अब अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC) की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही वह पिकप के अध्यक्ष, यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नागरिक उड्डयन (पूर्ववत) और समन्वय विभाग के प्रभारी भी बनाए गए हैं. इसके अलावा उन्हें यूपीडास्प परियोजना निदेशक का कार्यभार भी सौंपा गया है. शिक्षा विभाग, जो पहले उनके पास था, अब उनसे ले लिया गया है.

पार्थसारथी सेन शर्मा को शिक्षा विभाग का प्रभार

पार्थसारथी सेन शर्मा, जो पहले चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे, अब उन्हें बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

अन्य प्रमुख बदलाव

  • अमित कुमार घोष को अब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. पहले वे सचिवालय प्रशासन, पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य विभाग संभाल रहे थे.
  • मुकेश कुमार मेश्राम को अब पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग से हटाकर पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य विभाग दिया गया है.
  • अमृत अभिजात को नगर विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग से स्थानांतरित कर पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग सौंपा गया है.
  • संजय प्रसाद से नागरिक उड्डयन विभाग की जिम्मेदारी हटा ली गई है, बाकी विभाग उनके पास यथावत हैं.
  • अजय चौहान को लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ उपशा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
  • आलोक कुमार तृतीय से कुछ विभाग हटाकर उन्हें जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है.
  • पी गुरुप्रसाद से राजस्व विभाग हटाकर उन्हें आवास विभाग, नगर विकास और नगरीय रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
  • मनीष चौहान अब प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन, पुनर्गठन समन्वय, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी बनाए गए हैं.
  • रणवीर प्रसाद को खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता मामलों के साथ राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बरेली मंडल में भी बदलाव

भूपेंद्र एस चौधरी को खाद्य एवं रसद आयुक्त के पद से हटाकर मंडलायुक्त बरेली बनाया गया है. वहीं, अनामिका सिंह को बरेली मंडलायुक्त बनाए जाने के आदेश रद्द कर उन्हें खाद्य एवं रसद आयुक्त नियुक्त किया गया है. वे पहले वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव थीं.

इस व्यापक फेरबदल को प्रशासनिक मजबूती और विभागीय दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari18 September 2025 - 10:45 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार का शिक्षा में बड़ा कदम: SC छात्रों को स्कॉलरशिप, विदेशी पढ़ाई और PCS कोचिंग का तोहफा

पंजाब सरकार का शिक्षा में बड़ा कदम: SC छात्रों को स्कॉलरशिप, विदेशी पढ़ाई और PCS कोचिंग का तोहफा

18 September 2025 - 10:24 PM
Photo of पाकिस्तानी ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, पंजाब पुलिस ने 25.9 किलो हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पाकिस्तानी ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, पंजाब पुलिस ने 25.9 किलो हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

18 September 2025 - 9:06 PM
Photo of RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द कर नई भर्ती की घोषणा, 574 पदों के लिए आवेदन शुरू

RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द कर नई भर्ती की घोषणा, 574 पदों के लिए आवेदन शुरू

18 September 2025 - 8:32 PM
Photo of सीमा पार नार्को नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई: अमृतसर में 9 किलो हेरोइन के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार

सीमा पार नार्को नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई: अमृतसर में 9 किलो हेरोइन के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार

18 September 2025 - 7:53 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में तेजी: करोड़ों खर्च, वैज्ञानिक पशु निपटारा और तालाब सफाई का बड़ा अभियान

पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में तेजी: करोड़ों खर्च, वैज्ञानिक पशु निपटारा और तालाब सफाई का बड़ा अभियान

18 September 2025 - 7:02 PM
Photo of मंत्री लाल चंद कटारूचक ने की धान खरीद की शुरुआत, बोले- किसानों की फसल की होगी पूरी कीमत

मंत्री लाल चंद कटारूचक ने की धान खरीद की शुरुआत, बोले- किसानों की फसल की होगी पूरी कीमत

18 September 2025 - 5:11 PM
Photo of Project Jeevanjyot 2.0: पंजाब में 311 बच्चों की जिंदगी बदली, भीख की जगह मिला सुरक्षित भविष्य

Project Jeevanjyot 2.0: पंजाब में 311 बच्चों की जिंदगी बदली, भीख की जगह मिला सुरक्षित भविष्य

18 September 2025 - 4:52 PM
Photo of छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र में भारी मुठभेड़: चार माओवादी ढेर, आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र में भारी मुठभेड़: चार माओवादी ढेर, आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी

18 September 2025 - 4:36 PM
Photo of पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान: 200वें दिन 93 तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और भुक्की समेत भारी बरामदगी

पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान: 200वें दिन 93 तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और भुक्की समेत भारी बरामदगी

18 September 2025 - 4:01 PM
Photo of पन्ना की खदान से 150 कैरेट का कीमती हीरा गायब, जांच में जुटा प्रशासन

पन्ना की खदान से 150 कैरेट का कीमती हीरा गायब, जांच में जुटा प्रशासन

18 September 2025 - 3:54 PM
Back to top button