केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, लिए गए कई बड़े फैसले, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

Avinay Mishra19 August 2025 - 4:55 PM
Union Cabinet Meeting : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. इसमें राजस्थान के कोटा–बूंदी में 1507 करोड़ रुपये की लागत से नया हवाई अड्डा, ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर में सिक्स लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड रिंग रोड बनाना शामिल है. इस परियोजनाओं के खर्च की बात करें तो 8,307 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने 1,507 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे- कोटा-बूंदी हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी है. टर्मिनल भवन 3200 मीटर लंबे रनवे के साथ 20,000 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला है. इसकी क्षमता प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों की होगी. 2 साल के अंदर इसे पूरा करने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है.

आधुनिकीकरण की आवश्यकता

उन्होंने कहा, भारत में साल 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट थे. पिछले 11 सालों में यह संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. अब भारत में 162 एयरपोर्ट एक्टिव हैं. कोटा एक इंडस्ट्रियल और एजुकेशन सेंटर है. शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग नियमित रूप से कोटा आते हैं. यहां लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग की जा रही थी.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मौजूदा हवाई अड्डा पुराना है और इसे आधुनिकीकरण की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस परियोजना को 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है. इससे कटक, भुवनेश्वर और खोरधा शहर में रह रहे लोगों को बड़ा फायदा होगा.

